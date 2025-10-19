Период, который не стоит упустить: когда карп и окунь клюют лучше всего
- Карпа лучше ловить в сентябре и в начале октября, когда рыба активна и вода еще теплая.
- Окунь любит тепло и ловится на спиннинг с искусственными приманками, но с наступлением холодов уходит на дно.
В сентябре и в начале октября рыбаки имеют лучшие шансы на щедрый улов. Пока вода еще теплая, карпы активно ищут корм, а окуни держатся мелководья. Но с наступлением осенних холодов поведение рыбы резко меняется.
Как правильно ловить рыбу?
- Карп
Карпа лучше всего ловить в сентябре и в первой половине октября, ведь тогда еще довольно тепло и солнечно, передает 24 Канал со ссылкой на Луганский рыбоохранный патруль.
Читайте также Где больше всего белых грибов: места для тихой охоты в октябре
Дело в том, с наступлением дождей такая рыба будет прятаться – ближе ко дну, поэтому выманить ее будет труднее для рыбаков.
Кроме того, стоит добавить, что карп хорошо клюет на живые наживки, а это опарыши или дождевые черви. Также подойдут зерновые прикормки или прикорм типа пелетса с добавлением различных природных ароматических добавок со вкусами рыбы, мяса и различных фруктов.
- Окунь
Окунь относится к хищным рыбам и любит водиться в местах скопления мальков. Советуют ловить такую рыбу на спиннинг с искусственными приманками небольшого размера.
Как и карп, окунь любит тепло, поэтому в теплое время года его можно ловить хоть весь день. Кроме того, рыба еще и плавает почти везде. Зато с наступлением холодов, то есть +15 градусов и ниже, рыба идет на дно.
По данным Винницкого рыбоохранного патруля, окунь ловится на поплавочную удочку, спиннинг, мормышки, блесны и тому подобное. А в качестве живца используется мелкая плотва или карась.
Обратите внимание! В позднюю осень окунь ловится плохо и редко показывается на поверхности.
Как ловить рыбу на хлеб?
Для того, чтобы поймать рыбу на хлеб, нужно сформировать шарики из мякиша и воды, а потом насадить эту наживку на крючок.
Чем ароматнее хлеб – тем лучше, например. Поэтому в составе хлеба должны быть специи и травы, а также рыбы любят "цветной" хлеб, то есть со вкусовыми добавками.
На хлеб хорошо ловится карась и лещ, а вот карп хорошо ловится на гирлянду, которая изготовлена из нескольких зерен пшеницы.