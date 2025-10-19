Как правильно ловить рыбу?

Карп

Карпа лучше всего ловить в сентябре и в первой половине октября, ведь тогда еще довольно тепло и солнечно, передает 24 Канал со ссылкой на Луганский рыбоохранный патруль.

Дело в том, с наступлением дождей такая рыба будет прятаться – ближе ко дну, поэтому выманить ее будет труднее для рыбаков.

Кроме того, стоит добавить, что карп хорошо клюет на живые наживки, а это опарыши или дождевые черви. Также подойдут зерновые прикормки или прикорм типа пелетса с добавлением различных природных ароматических добавок со вкусами рыбы, мяса и различных фруктов.

Окунь

Окунь относится к хищным рыбам и любит водиться в местах скопления мальков. Советуют ловить такую рыбу на спиннинг с искусственными приманками небольшого размера.

Как и карп, окунь любит тепло, поэтому в теплое время года его можно ловить хоть весь день. Кроме того, рыба еще и плавает почти везде. Зато с наступлением холодов, то есть +15 градусов и ниже, рыба идет на дно.

По данным Винницкого рыбоохранного патруля, окунь ловится на поплавочную удочку, спиннинг, мормышки, блесны и тому подобное. А в качестве живца используется мелкая плотва или карась.

Обратите внимание! В позднюю осень окунь ловится плохо и редко показывается на поверхности.

Как ловить рыбу на хлеб?