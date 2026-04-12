Где в Украине можно рыбачить бесплатно, чтобы не нарваться на штрафы

Многие украинцы любят рыбалку, ведь это не только вид досуга, но и отличный способ отдохнуть от ежедневных забот. Однако удить рыбу бесплатно можно не на всех прудах.

Где можно рыбачить бесплатно?

В большинстве случаев украинцы имеют право ловить рыбу бесплатно в соответствии с Водным кодексом Украины.

Смотрите также Календарь рыбалки на апрель 2026 года: когда и на что рыба будет клевать лучше всего

По статье 46 этого документа, в государстве есть два вида водопользования:

общее;

и специальное;

Украинцы имеют право пользоваться водоемами на условиях общего водопользования. Это означает, что любой может бесплатно отдыхать у воды, купаться, плавать на лодках и заниматься любительской или спортивной рыбалкой без специальных разрешений.

То есть бесплатно ловить рыбу можно в большинстве рек, озер и водохранилищ, если они не относятся к заповедным.

Обратите внимание! По Правилам любительского рыболовства, рыбаки-любители на общих водоемах могут использовать разнообразные удочки или спиннинги, но с ограничением – не более пяти крючков на одного человека.

Можно ли бесплатно рыбачить на арендованных прудах?

В то же время много прудов в Украине сдают в аренду. Сам факт аренды нне означает автоматического запрета рыбалки.

Однако арендатор имеет право устанавливать свои правила, например, ограничить вылов или сделать его платным. Но для этого есть два обязательных условия:

правила должен согласовать официально местный орган власти (местный совет или государственная администрация);

информация должна быть открытой для рыбаков, например, размещаться в виде табличек или баннеров возле водоема.

Если же никаких предупреждений или правил нет, считается, что рыбачить на пруду можно бесплатно.

Важно! Перед рыбалкой стоит внимательно осмотреть пруд или проверить информацию, чтобы избежать споров с владельцем. Ведь если водоем официально находится в аренде, вылов рыбы в нем может считаться нарушением закона и повлечет за собой немалые штрафы, а в тяжелых случаях – даже уголовную ответственность.

Кто имеет льготы на вылов рыбы?

Обычно плату за рыбалку вводят в нескольких случаях:

на водоемах, которые власть передала общественным организациям;

на отдельных небольших реках;

в прудах, где арендатор выращивает рыбу.

В таких местах ловить рыбу часто позволяют только по членским билетам или специальным платным разрешениям.

Вместе с тем даже на платных водоемах есть категории людей, которые могут рыбачить бесплатно (при наличии удостоверения):

дети до 16 лет;

люди с инвалидностью I и II групп;

ликвидаторы аварии на ЧАЭС I и II категорий.

При этом детям самостоятельно ловить рыбу можно только с берега.

Важно! Рыбалка запрещена в заповедниках и природоохранных зонах, в специализированных рыбных хозяйствах, в водоемах с техническим или питьевым назначением и в местах, где установлен полный запрет на вылов.

Когда действует нерестовый запрет на вылов рыбы?