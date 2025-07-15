Где можно ловить рыбу в Хмельницкой области: самые популярные места
- В Хмельницкой области есть как бесплатные, так и платные места для рыбалки, включая "Хутор Сосновое", "Панский берег", "Поплавок", а также бесплатные места в Мартынковцах, Головчинцах, Марковцах и Ярославце.
- Каждое место предлагает разные виды рыбы, такие как карась, карп, белый амур, толстолобик, щука, окунь, и различные дополнительные услуги, такие как аренда беседок, катамаранов, бани и детские площадки.
Лето – это пора отпусков и отдыха, когда украинцы отводят душу не только на море, или в горах. Это еще и пора сельского ретрита на берегу реки или озера, с удочкой, любимой книгой и термосом крепкого кофе.
Где в Хмельницкой области лучшие места для ловли рыбы?
В реках, корневых водах и на водохранилищах уже разрешено ловить рыбу, поэтому сторонники рыбалки активизировались, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Всем.юа". В соцсетях живо обсуждают места в Хмельницкой области, где можно насладиться рыбалкой.
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Среди мест есть как бесплатные, так и платные локации, как базы или комплексы отдыха.
"Хутор Сосновое".
- Находится в селе Михайловка, Россошанская ОТГ.
- Что водится: карась, карп, белый амур, толстолобик, щука, окунь
- Цена за светлое время суток: 200 гривен.
"Зеленый туризм" – под таким лозунгом предлагают отдых в "Хуторе Сосновом". Кроме рыбалки гостям предлагают:
- домики для отдыха
- баню на дровах
- беседки и мангалы.
"Панский берег".
- Где находится: село Николаев, Хмельницкий район
- Что водится: карп, карась, толстолоб, амур, щука, окунь
- Цена за светлое время суток: 100 гривен. + 50 – 100 гривен. за килограмм рыбы.
В этом комплексе можно отдельно арендовать беседку. Также на территории работает зооуголок. Гостям предлагается поплавать на катамаранах.
"Поплавок".
- Где находится: Староконстантиновская трасса, возле села Пашковцы
- Что водится: толстолоб, карась, окунь, плотва, щука
- Цена за рыбалку с 10 до 23 часов – 50 гривен. + при условии аренды беседки.
Беседка до 10 человек – 400 гривен.
Комплекс отдыха "Поплавок" предлагает гостям отдых в беседках на воде или в домиках закрытого типа. Также можно провести время в бане или чане. Есть катамараны. Для детей обустроена детская площадка.
Рыбалка в Мартынковцах.
- Где находится: Сатановская ОТГ, Хмельницкий район
- Что водится: плотва, уклейка, быстрянка, щука, голавль, карась, карп, окунь
- Рыбалка бесплатная.
Порыбачить в Мартынковцах можно на территории базы отдыха "Заграва". Комплекс находится на одном из высоких берегов Збруча,
Рыбалка в Головчинцах.
- Где находится: Меджибожская ОТГ, Хмельницкий район
- Что водится: карп, карась
- Рыбалка бесплатная.
Рыбалка на Южном Буге в Головчинцах. Хмельничанин, который посоветовал это место, говорит: "Там хорошо идет карась". Добраться до локации можно, направляясь в сторону Головчинецкого карьера.
Рыбалка в Марковцах.
- Где находится: Летичевская ОТГ, Хмельницкий район
- Что водится: карп, карась
- Рыбалка бесплатная.
Удачно порыбачить можно и в селе Марковцы. По крайней мере так утверждают сторонники этого дела. Выловом рыбы в этом селе занимаются из реки Южный Буг.
Рыбалка в Ярославце
- Где находится: Меджибожская ОТГ, Хмельницкий район
- Что водится: карась
- Рыбалка бесплатная.
Село расположено на правом берегу реки Бужок, левого притока Южного Буга. Рыбаки рассказывают: "Там хорошо идет карась".