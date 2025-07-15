Где можно ловить рыбу в Хмельницкой области: самые популярные места

Лето – это пора отпусков и отдыха, когда украинцы отводят душу не только на море, или в горах. Это еще и пора сельского ретрита на берегу реки или озера, с удочкой, любимой книгой и термосом крепкого кофе.

Где в Хмельницкой области лучшие места для ловли рыбы?

В реках, корневых водах и на водохранилищах уже разрешено ловить рыбу, поэтому сторонники рыбалки активизировались, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Всем.юа". В соцсетях живо обсуждают места в Хмельницкой области, где можно насладиться рыбалкой.

Читайте также Украина присоединилась к соглашению по борьбе с незаконным рыболовством ФАО

Среди мест есть как бесплатные, так и платные локации, как базы или комплексы отдыха.

"Хутор Сосновое".

Находится в селе Михайловка, Россошанская ОТГ.

Что водится: карась, карп, белый амур, толстолобик, щука, окунь

Цена за светлое время суток: 200 гривен.

"Зеленый туризм" – под таким лозунгом предлагают отдых в "Хуторе Сосновом". Кроме рыбалки гостям предлагают:

домики для отдыха

баню на дровах

беседки и мангалы.

"Панский берег".

Где находится: село Николаев, Хмельницкий район

Что водится: карп, карась, толстолоб, амур, щука, окунь

Цена за светлое время суток: 100 гривен. + 50 – 100 гривен. за килограмм рыбы.

В этом комплексе можно отдельно арендовать беседку. Также на территории работает зооуголок. Гостям предлагается поплавать на катамаранах.

"Поплавок".

Где находится: Староконстантиновская трасса, возле села Пашковцы

Что водится: толстолоб, карась, окунь, плотва, щука

Цена за рыбалку с 10 до 23 часов – 50 гривен. + при условии аренды беседки.

Беседка до 10 человек – 400 гривен.

Комплекс отдыха "Поплавок" предлагает гостям отдых в беседках на воде или в домиках закрытого типа. Также можно провести время в бане или чане. Есть катамараны. Для детей обустроена детская площадка.

Рыбалка в Мартынковцах.

Где находится: Сатановская ОТГ, Хмельницкий район

Что водится: плотва, уклейка, быстрянка, щука, голавль, карась, карп, окунь

Рыбалка бесплатная.

Порыбачить в Мартынковцах можно на территории базы отдыха "Заграва". Комплекс находится на одном из высоких берегов Збруча,

Рыбалка в Головчинцах.

Где находится: Меджибожская ОТГ, Хмельницкий район

Что водится: карп, карась

Рыбалка бесплатная.

Рыбалка на Южном Буге в Головчинцах. Хмельничанин, который посоветовал это место, говорит: "Там хорошо идет карась". Добраться до локации можно, направляясь в сторону Головчинецкого карьера.

Рыбалка в Марковцах.

Где находится: Летичевская ОТГ, Хмельницкий район

Что водится: карп, карась

Рыбалка бесплатная.

Удачно порыбачить можно и в селе Марковцы. По крайней мере так утверждают сторонники этого дела. Выловом рыбы в этом селе занимаются из реки Южный Буг.

Рыбалка в Ярославце

Где находится: Меджибожская ОТГ, Хмельницкий район

Что водится: карась

Рыбалка бесплатная.

Село расположено на правом берегу реки Бужок, левого притока Южного Буга. Рыбаки рассказывают: "Там хорошо идет карась".