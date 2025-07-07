В Украине будут бороться с незаконным рыболовством

Украинская сторона на 44-й сессии Конференции ФАО в Риме объявила о присоединении к инициативе по борьбе против незаконного рыболовства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минагрополитики.

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Украина не осталась в стороне от этого процесса и объявила о присоединении к Соглашению о мерах государства порта по недопущению, сдерживания и ликвидации незаконного, неподотчетного и нерегулируемого рыболовства,

– сообщают в Минагрополитики.

Директор Департамента международного сотрудничества и евроинтеграции Министерства аграрной политики и продовольствия Алексей Пинчук проинформировал международных партнеров о последствиях длительной вооруженной агрессии России, а также о необходимости в расширении технической и гуманитарной поддержки аграрного сектора Украины со стороны ФАО и других доноров.

Обратите внимание! В министерстве заверили, что участие Украины в подобных мероприятиях помогает сохранять собственную продовольственную стабильность и противодействовать попыткам России ослабить позиции украинской позиции на международной арене.