В Україні боротимуться з незаконним рибальством

Українська сторона на 44-й сесії Конференції ФАО у Римі оголосила про приєднання до ініціативи з боротьби проти незаконного рибальства, повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінагрополітики.

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Україна не залишилась осторонь цього процесу та оголосила про приєднання до Угоди про заходи держави порту з недопущення, стримування та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства,

– повідомляють у Мінагрополітики.

Директор Департаменту міжнародної співпраці та євроінтеграції Міністерства аграрної політики та продовольства Олексій Пінчук поінформував міжнародних партнерів щодо наслідків тривалої збройної агресії Росії, а також про потребу в розширенні технічної та гуманітарної підтримки аграрного сектору України з боку ФАО та інших донорів.

Зверніть увагу! У міністерстві запевнили, що участь України в подібних заходах допомагає зберігати власну продовольчу стабільність та протидіяти спробам Росії послабити позиції української позиції на міжнародній арені.