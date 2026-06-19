Заморозки, хищники и нехватка кадров: как выживает рыбное хозяйство в Кировоградской области

В этом году рыбное хозяйство в Кировоградской области понесло значительные потери из-за неблагоприятных погодных условий и естественных врагов рыбы. Предприятие недосчиталось 750 тысяч личинок и мальков, а самой большой угрозой для водоемов по-прежнему остаются бакланы.

Весенние заморозки уничтожили сотни тысяч мальков

Предприятие из села Оситняжка Кировоградской области, которое уже два десятилетия занимается разведением рыбы. В этом году оно потеряло около 750 тысяч личинок и мальков белого амура, толстолобика и карпа, сообщает "Суспильне".

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По словам соруководителя хозяйства Николая Хмеленко, одной из главных причин стали заморозки в марте и апреле. Из-за неблагоприятных температурных условий завезенные личинки не смогли нормально развиваться, что привело к значительным потерям поголовья.

В настоящее время в прудах предприятия выращивают около 250 тысяч молодых особей зеркального и чешуйчатого карпа. Всего рыбу содержат в девяти водоемах, а посадочный материал закупают в нескольких областях Украины.

Рыбоводы отмечают, что выращивание рыбы — длительный и рискованный процесс. Для получения товарной продукции требуется несколько лет ухода, а выход готовой рыбы нередко составляет лишь около 25% от количества запущенного малька.

Наибольшую угрозу представляют бакланы

Помимо погодных рисков, значительный ущерб хозяйству наносят естественные враги рыбы. На ранних этапах развития личинок поедают водяные клопы, лягушки и головастики, а впоследствии к ним присоединяются рыбоядные птицы.

Самой большой проблемой рыбоводы называют бакланов. По словам Николая Хмеленко, одна птица может съедать до трех килограммов рыбы в сутки, а на водоемы прилетают тысячи особей. В прошлом году из-за бакланов хозяйство потеряло около 90 тонн рыбы за сезон.

Бороться с этими птицами сложно, ведь после отпугивания они просто перемещаются в другую часть водоема. Именно поэтому проблема остается одной из самых острых для рыбных хозяйств региона.

Война и нехватка работников затрудняют работу отрасли

Дополнительным вызовом для предприятия стала нехватка кадров. По словам соруководителя хозяйства Александра Переверзева, после начала полномасштабной войны часть работников была мобилизована в ряды Вооруженных Сил Украины.

Сейчас ухаживать за прудами помогают преимущественно родственники владельцев. При этом рыба нуждается в ежедневном кормлении, а территорию вокруг водоемов необходимо постоянно обслуживать и содержать в надлежащем состоянии.

Специалисты отмечают, что зарыбление водоемов имеет важное экологическое значение. По словам представителя Государственного агентства по развитию мелиорации и рыбного хозяйства Андрея Бирюкова, карп, толстолобик и белый амур помогают очищать водоемы от избытка водорослей и поддерживают природный баланс экосистем.

Несмотря на сложности, рыбоводы не планируют прекращать работу. После очистки одного из прудов предприятие уже в ближайшие дни планирует запустить новые партии личинок белого амура и толстолобика.