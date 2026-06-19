Весняні заморозки знищили сотні тисяч мальків

Підприємство із села Оситняжка Кіровоградської області, яке вже два десятиліття займається вирощуванням риби. Цього року воно втратило близько 750 тисяч личинок і мальків білого амура, товстолобика та коропа, повідомляє "Суспільне".

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За словами співкерівника господарства Миколи Хмеленка, однією з головних причин стали заморозки у березні та квітні. Через несприятливі температурні умови завезена личинка не змогла нормально розвиватися, що призвело до значних втрат поголів'я.

Наразі у ставках підприємства вирощують близько 250 тисяч молодих особин дзеркального та лускатого коропа. Загалом рибу утримують у дев'яти водоймах, а посадковий матеріал закуповують у кількох областях України.

Рибоводи зазначають, що вирощування риби є тривалим і ризикованим процесом. Для отримання товарної продукції необхідно кілька років догляду, а вихід готової риби нерідко становить лише близько 25% від кількості запущеного малька.

Найбільшу загрозу становлять баклани

Окрім погодних ризиків, значних збитків господарству завдають природні вороги риби. На ранніх етапах розвитку личинок поїдають водяні клопи, жаби та головастики, а згодом до них додаються рибоїдні птахи.

Найбільшою проблемою рибоводи називають бакланів. За словами Миколи Хмеленка, один птах може з'їдати до трьох кілограмів риби на добу, а на водойми прилітають тисячі особин. Минулого року через бакланів господарство втратило близько 90 тонн риби за сезон.

Боротися з цими птахами складно, адже після відлякування вони просто переміщуються на іншу частину водойми. Саме тому проблема залишається однією з найболючіших для рибних господарств регіону.

Війна та нестача працівників ускладнюють роботу галузі

Додатковим викликом для підприємства стала нестача кадрів. За словами співкерівника господарства Олександра Переверзєва, після початку повномасштабної війни частину працівників мобілізували до лав Збройних Сил України.

Нині доглядати за ставками допомагають переважно родичі власників. При цьому риба потребує щоденного годування, а територію навколо водойм необхідно постійно обслуговувати та утримувати в належному стані.

Фахівці наголошують, що зариблення водойм має важливе екологічне значення. За словами представника Державного агентства з розвитку меліорації та рибного господарства Андрія Бірюкова, короп, товстолобик і білий амур допомагають очищувати водойми від надлишку водоростей та підтримують природний баланс екосистем.

Попри складнощі, рибоводи не планують зупиняти роботу. Після очищення одного зі ставків підприємство вже найближчими днями планує запустити нові партії личинок білого амура та товстолобика.