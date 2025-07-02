Рыбаки должны знать: какую рыбу нельзя забирать в улов в июле 2025 года

В Украине можно ловить рыбу на удочку в водоемах общего пользования. Однако стоит помнить, что не всю рыбу можно забирать, некоторую придется отпустить.

Какой улов можно забирать

Ловить рыбу в Украине в водоемах общего пользования можно бесплатно, но только для собственного потребления, продавать улов запрещено, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ. У пойманной рыбы должен быть определенный размер, чтобы ее можно было забирать не нарушая закон.

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Рыбачить можно не как угодно, а согласно действующим Правилами любительского рыболовства. Так, каждый рыбак должен иметь с собой линейку или другой инструмент для измерения размера рыбы, ведь для разных видов установлены минимальные размеры, которых нужно придерживаться.

Во внутренних водоемах Украины разрешено ловить рыбу, если она не меньше таких размеров:

сом – от 80 сантиметров;

– от 80 сантиметров; синец – от 22 сантиметров;

– от 22 сантиметров; белька – от 30 сантиметров;

– от 30 сантиметров; щука – минимум 50 сантиметров;

– минимум 50 сантиметров; сиг – не менее 25 сантиметров;

– не менее 25 сантиметров; судак – не менее 42 сантиметров;

– не менее 42 сантиметров; голавль , чехонь – от 24 сантиметров;

, – от 24 сантиметров; линь , ручьевая форель , рыбец – минимум 20 сантиметров;

, , – минимум 20 сантиметров; речной рак – от 11 сантиметров в водохранилищах Днепра, 10 сантиметров – в других;

– от 11 сантиметров в водохранилищах Днепра, 10 сантиметров – в других; лещ , сазан (карп) – от 35 сантиметров в водохранилищах Днепра, 30 сантиметров – в других;

, (карп) – от 35 сантиметров в водохранилищах Днепра, 30 сантиметров – в других; белый амур , толстолоб – не менее 60 сантиметров в днепровских водохранилищах, 40 сантиметров – в других;

, – не менее 60 сантиметров в днепровских водохранилищах, 40 сантиметров – в других; плотва, тарань – не менее 18 сантиметров в днепровских водохранилищах, в других водоемах – без ограничений.

Важно! Для других видов рыб, которые не занесены в Красную книгу Украины, минимальные размеры вылова не установлены. Рыбаки должны соблюдать правила и заботиться о природе. Если вы случайно поймали рыбу меньшего размера – аккуратно снимите ее с крючка и отпустите в воду.