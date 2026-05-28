Цены на украинский ячмень падают: что произошло с главным покупателем

Украинский ячмень старого урожая продолжает дешеветь из-за ослабления спроса на одном из ключевых экспортных рынков. Ситуацию обострил старт жатвы в Турции и ожидания значительно большего урожая зерна в этой стране.

Турция начала жатву и уменьшает потребность в импорте

Цены на украинский ячмень старого урожая находятся под давлением из-за снижения закупочной активности Турции. Как сообщают аналитики ASAP Agri, турецкие фермеры уже начали уборочную кампанию 2026 года.

По словам брокера Atria Brokers Салиха Карагьоза, жатва стартовала 24 мая. Первые результаты в юго-восточных регионах страны демонстрируют натуру зерна на уровне 64 – 65 килограммов на гектолитр.

Ожидания относительно нового урожая в Турции остаются довольно оптимистичными, что непосредственно влияет на настроения рынка и потребность в импортных поставках.

Урожай ячменя в Турции может резко возрасти

По прогнозу Министерства сельского хозяйства США, в 2026 году Турция может собрать около 8,3 миллиона тонн ячменя, что на 63% больше по сравнению с прошлым годом. В то же время Турецкий статистический институт оценивает будущий урожай еще выше – на уровне 9 миллионов тонн, или на 50% больше в годовом измерении.

На фоне ожидаемого роста внутреннего производства потребность страны в импортном зерне может существенно сократиться. По оценкам USDA, в 2026/27 маркетинговом году Турция импортирует лишь около 150 тысяч тонн ячменя, что на 90% меньше, чем годом ранее.

Именно эти ожидания стали одним из ключевых факторов ослабления спроса на украинский ячмень.

Украинский рынок ищет новые направления сбыта

Начало турецкой жатвы только усилило нисходящий тренд на рынке украинского зерна. По информации брокера Atria Brokers Дмитрия Кромкина, партию украинского ячменя старого урожая типа "костер" реализовали по 217 долларов США за тонну на условиях FOB Дунай.

Это примерно на 5 долларов США за тонну ниже уровня предложений, который наблюдался в конце предыдущей недели.

Аналитики отмечают, что на фоне постепенного угасания турецкого спроса перед украинским рынком возникает новый вызов – поиск альтернативных направлений экспорта для ячменя старого урожая.

Китайский рынок может стать главной поддержкой украинских производителей ячменя

Ранее мы сообщали, что мировой рынок ячменя входит в сезон 2026/27 с противоречивыми сигналами – производство и запасы растут, но спрос со стороны крупных импортеров ослабевает. Для Украины ключевую роль снова могут сыграть Китай и погодные риски в Австралии.