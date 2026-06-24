Цены на ячмень в Украине снижаются: что происходит на рынке перед уборкой урожая

Украинский рынок фуражного ячменя продолжил снижаться в преддверии начала уборочной кампании. Покупатели сдерживают активность, ожидая появления зерна нового урожая и возможной дальнейшей корректировки цен.

Цены на фуражный ячмень в Украине снижаются перед уборкой урожая

На прошлой неделе на украинском рынке фуражного ячменя сохранялась тенденция к снижению цен, сообщает "АПК-Информ". Основными причинами такого движения стали ожидания начала нового сезона уборки урожая и невысокая активность покупателей.

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По словам аналитиков, большинство потребителей пока не спешат закупать зерно старого урожая, поскольку ожидают появления на рынке нового ячменя. Из-за этого спрос остается сдержанным, что дополнительно влияет на цены.

Закупочные цены на фуражный ячмень на внутренних рынках преимущественно находились в пределах 8 900 – 10 300 гривен за тонну на условиях СРТ.

В то же время в морских портах Украины ситуация была более стабильной. Закупочные цены на ячмень там колебались примерно от 195 до 208 долларов США за тонну на условиях СРТ-порт.

Участники рынка отмечают, что в ближайшее время ключевым фактором для цен станет скорость поступления зерна нового урожая. Если предложение будет расти активными темпами, это может оказать дополнительное давление на стоимость ячменя.

Обратите внимание! Перед началом уборки урожая рынок фуражного ячменя находится под влиянием ожиданий нового урожая. Поэтому, по мнению экспертов, дальнейшая ценовая ситуация будет зависеть от объемов предложения и активности покупателей.

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