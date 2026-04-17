Удары по логистике бьют по кукурузе: что происходит с ценами в портах

Цены на кукурузу в украинских портах остаются относительно стабильными, однако рынок испытывает давление из-за логистических проблем. Снижение активности перевозок и риски для инфраструктуры сдерживают как поставщиков, так и трейдеров.

Логистические проблемы сдерживают рынок

На украинском рынке кукурузы сохраняется нестабильная ситуация, несмотря на относительно устойчивый уровень цен в глубоководных портах, сообщает Barva Invest. Сейчас индикативные показатели колеблются в пределах 214–217 долларов США за тонну на условиях DAP, однако фактические цены могут отличаться в зависимости от объемов партий и условий поставки.

Ключевым фактором давления на рынок остается логистика. Из-за усиления атак на транспортную и энергетическую инфраструктуру снижается активность перевозок, особенно железнодорожных. Это ограничивает возможности поставки зерна в порты и создает дополнительные риски для выполнения контрактов.

Обратите внимание! В таких условиях часть продавцов воздерживается от активных отгрузок, ожидая стабилизации ситуации. Это снижает ликвидность рынка и формирует осторожное поведение всех его участников.

Внешние рынки не дают четких сигналов

Мировой рынок кукурузы пока также не демонстрирует однозначного тренда. Ценовые колебания в основном зависят от новостного фона, в частности геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

В частности, фьючерсные контракты на кукурузу с поставкой в декабре в Чикаго частично отыграли предыдущее падение, поднявшись до уровня 188,2 доллара США за тонну (рост на 3 доллара США за тонну). В то же время ноябрьский контракт на европейской бирже Euronext торгуется у отметки 240,1 доллара США за тонну.

Важно! Несмотря на некоторое восстановление котировок, глобальный рынок остается чувствительным к внешним факторам, что не позволяет сформировать стабильный ценовой тренд.

