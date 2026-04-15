Цены взлетели втрое: почему украинский мед стал дефицитом: почему украинский мед стал дефицитом

В Украине наблюдается нестабильная ситуация на рынке меда из-за слабого урожая и резкого роста цен. Отрасль сталкивается с рядом системных проблем, которые затрудняют ее развитие.

Цены растут на фоне слабого урожая

Текущий сезон для украинских пасечников оказался нетипичным: объемы производства сократились, а цены стремительно пошли вверх, сообщает AgroPortal. По словам пасечника Алексея Мельниченко, сейчас стоимость меда достигает около 3 долларов США за килограмм, тогда как еще летом она составляла чуть более 1 доллар за килограмм.

Такая динамика свидетельствует о серьезной нестабильности рынка, что затрудняет прогнозирование для производителей. В то же время, даже несмотря на рост, цены на мед в Украине часто остаются ниже экономически обоснованного уровня, что снижает привлекательность отрасли.

Отрасль сталкивается с системными проблемами

Среди ключевых вызовов для пчеловодства – отравления пчел средствами защиты растений, недостаточная коммуникация между аграриями и пчеловодами, а также распространение клеща варроа. Этот паразит становится все более устойчивым к препаратам, что затрудняет борьбу с ним и повышает риски для пасек.

Для улучшения ситуации участники рынка пытаются наладить взаимодействие: создаются специальные группы для оперативного обмена информацией об обработке полей. Это позволяет уменьшить риски для пчел и частично стабилизировать работу отрасли.

Обратите внимание! Несмотря на сложности, эксперты отмечают: без системных изменений в подходах к защите пчел и координации между участниками рынка ситуация будет оставаться напряженной.

Сколько стоит мед в Украине?

Цена на мед в Украине в 2026 году зависит от сорта и объема, в среднем составляя 300 – 450 гривен за 1 литр (около 1,4 килограмма). Самым дорогим остается акациевый мед (до 500+ гривен за литр), а более дешевые варианты, как подсолнечный или разнотравье, стоят от 130 – 150 гривен за 1 литр или 200 – 250 гривен за 1 килограмм.

Средние цены на мед:

Акациевый: 450 гривен за литр;

Липовый: 430 гривен за литр;

Гречишный: 420 гривен за литр;

Разнотравье/Подсолнечник: 150 – 330 гривен за литр;

Крем-мед: около 208 гривен за килограмм.

