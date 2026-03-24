Украина теряет производство томатов, но тепличный сегмент растет
Рынок томатов в Украине сократился в денежном выражении из-за потери части производства. В то же время тепличный сегмент демонстрирует потенциал роста и привлекает производителей.
Что происходит на рынке тепличных помидоров?
В Украине сократился рынок томатов в денежном измерении, однако сегмент закрытого грунта продолжает развиваться. Об этом отметил Сергей Гедз, руководитель отдела компании "Сингента", сообщает AgroTimes.
Смотрите также Цены на овощи "качает": что подешевело, а что резко подорожало за неделю
Основной причиной падения рынка стала потеря производственных мощностей в Каменке-Днепровской, где до полномасштабной войны выращивали до 30 – 40% тепличных томатов с высокой добавленной стоимостью.
Обратите внимание! В то же время площади под томатами открытого грунта для свежего рынка остаются относительно стабильными. Однако сегмент переработки испытывает дефицит сырья из-за недостаточных объемов производства.
Несмотря на это, тепличное направление демонстрирует положительную динамику. По оценкам эксперта, оно может расти еще в течение одного-двух лет благодаря привлекательным ценам на продукцию.
Важно! Дефицит внутреннего предложения стимулирует импорт. Значительные объемы томатов поступают в Украину из Турция, Польша и Румыния, и эта тенденция, по прогнозам, сохранится.
В Украине возник дефицит помидоров: цены резко пошли вверх
В Украине возник дефицит тепличных помидоров из-за сокращения импорта, в частности из Турции.
Цены на помидоры выросли примерно на 10% за неделю, колеблясь в пределах 120 – 140 гривен за килограмм.