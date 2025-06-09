В Украине в этом году ожидается дефицит ржи: как это повлияет на стоимость хлеба

Сейчас в Украине уже ощущается нехватка ржаной муки, что заставляет хлебопеков покупать ее за рубежом. Однако в дальнейшем выпекание ржаного хлеба может для некоторых производителей вообще стать невыгодным.

Ожидается дефицит ржи

Директор союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский рассказал, что в Украине в сезоне 2025/26 ожидается дефицит ржи, что приведет к подорожанию ржаного хлеба и может заставить некоторых производителей вообще прекратить его выпекание, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Относительно объемов производства пшеницы в 2025 году, то, по разным оценкам, плюс-минус 20 миллионов тонн в Украине будет. Этого объема более чем достаточно, чтобы внутренней проблемы с мукой и хлебом не было. Посев крупяных культур – проса, гречки, овса, гороха – только что завершился. Какой будет погода летом и, соответственно, урожай яровых культур – говорить пока сложно. С уверенностью можно лишь сказать, что на 100% в сезоне 2025/26 будет дефицит ржи,

– говорит Рыбчинский.

Украина импортирует рожь

По его словам, уже сейчас Украина частично перерабатывает польскую рожь, а для выпекания хлеба используют балтийскую ржаную муку. По словам Рыбчинского, это стало реалиями украинской мукомольной отрасли.

Причина – нежелание сельхозпроизводителей сеять рожь, поскольку его урожайность на треть ниже, чем у пшеницы – до 40 центнеров с гектара против 60 центнеров с гектара соответственно. Спрос на рожь есть только на внутреннем рынке. Однако сейчас цена на нее более чем конкурентная: если в 2024 году одна тонна ржи стоила 6000 – 7000 гривен, то по состоянию на май 2025 года – 12 000 – 14 000 гривен,

– отмечает Рыбчинский.

Обратите внимание! Он добавил, что ранее весь дефицит покрывался из Беларуси, что и привело к сокращению объемов производства ржи в Украине – аграриям было сложно конкурировать с поставками из Беларуси.

Подорожание муки приведет к плохим последствиям

Эксперт констатирует, что ржаная мука также подорожала: в мае 2024 года цена составляла 10 000 гривен, сейчас – 18 000 гривен для украинской муки и 20 000 гривен для импортной.

Это не просто будет рост цены на ржаной хлеб – многие производители хлебобулочных изделий просто прекратят его выпекать,

– спрогнозировал Рыбчинский.

Важно! По его мнению, 2025/26 маркетинговый год мы проживем с дефицитом ржи и будем покупать ее на внешних рынках по европейским ценам. Это сделает рожь интересным для украинских аграриев. Эксперт отмечает, что в 2026/27 маркетинговом году, вероятнее всего, сельхозпроизводители увеличат площади под рожью, что сможет выровнять ситуацию на рынке.