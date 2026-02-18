Мировые цены на сахар упали ниже всего за 5 лет: при чем здесь препараты для похудения

Мировой рынок сахара переживает затяжное снижение цен на фоне более слабого спроса и ожидаемого избытка предложения. Одним из новых факторов стала популярность препаратов для снижения веса, которые изменяют пищевые привычки потребителей.

Сахар в мире сильно подешевел

Мировые цены на сахар на прошлой неделе опустились до самого низкого уровня более чем за 5 лет из-за дальнейшего ослабления спроса. Как сообщает The Financial Times, распространение препаратов для похудения способствует снижению потребления сладостей, поскольку все больше людей отдают предпочтение белковым продуктам.

Котировки продолжили пятимесячное падение, а рынок дополнительно давят ожидания глобального профицита. Аналитики трейдера Czarnikow прогнозируют избыток сахара в сезоне 2026/27 на уровне около 3,4 миллиона тонн, что будет способствовать дальнейшему накоплению запасов.

На лондонской бирже майские фьючерсы на белый сахар снизились за неделю на 3,3 процента - до 397,1 доллара США за тонну, тогда как в Нью-Йорке цены на тростниковый сахар упали до минимумов с октября 2020 года. Трейдеры объясняют это более быстрым, чем ожидалось, замедлением потребления в США и других развитых странах.

Как препараты для похудения снизили цены на сахар?

Существенным фактором стала популярность инъекций GLP-1, которые вызывают ощущение сытости. Речь идет, частности, о препаратах Wegovy и Ozempic от Novo Nordisk, а также Mounjaro и Zepbound от Eli Lilly. Аналитики ожидают, что их влияние на спрос будет только усиливаться.

По словам представителей брокерской компании Marex, отрасль была застигнута темпами падения потребления, однако предложение быстро не сократится из-за длинного производственного цикла и государственной поддержки производителей во многих странах.

Со стороны предложения поступают сигналы о росте производства. По данным Unica, в центрально-южном регионе Бразилии производство сахара в сезоне 2025/26 несколько возросло, а доля тростника, направленной на производство сахара, увеличилась.

В Индии, по информации ISMA, выпуск сахара также повысился, а власть разрешила дополнительный экспорт, что усиливает давление на мировые цены.

В Украине внутренний рынок тоже испытывает влияние глобальных тенденций: цены снизились примерно до 18–19 тысяч гривен за тонну против 23–24 тысяч гривен за тонну год назад, что может повлиять на решение аграриев относительно посевов нового урожая.

