Украина экспортировала полмиллиона тонн сахара: куда больше всего продали

Украинские производители сахара с сентября 2024 года экспортировали 494 тысячи тонн сахара. Наибольший объем экспорта был направлен в Турцию, Ливию и страны Евросоюза.

Куда Украина больше всего экспортировала сахара

Украинские производители с начала этого маркетингового года (с 1 сентября 2024 года) уже экспортировала 494 тысячи тонн сахара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную ассоциацию сахарников Украины "Укрсахар".

Читайте также Цены на экспортную украинскую агропродукцию выросли на 40%

1 мая в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины состоялось совещание с представителями сахарной отрасли Украины под председательством Министра Виталия Коваля.

Сахар – это продукт с добавленной стоимостью, и его производство и экспорт играют важную роль в развитии украинского агросектора,

– подчеркнул министр.

За январь-апрель 2025 года экспорт составил 196 600 тонн. Основной объем поставок – 90% – пришелся на страны за пределами Европейского Союза. Еще 10% украинского сахара было экспортировано в страны ЕС.

Обратите внимание! Крупнейшим импортером украинского сахара остается Турция – туда отправлено 16% от общего объема экспорта. На втором месте Ливия с долей 11%, на третьем – Европейский Союз с 10%.