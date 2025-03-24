Почему растут цены на сахар

По словам аналитика аграрных рынков объединения производителей сельскохозяйственной продукции "ПУСК" Алексея Тартакивского, в середине февраля цена на сахар от завода составляла ориентировочно 22,3 – 22,5 гривны за килограмм (с НДС), сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Сейчас цена уже 26 гривен. В среднем, отпускная оптовая цена на май-июнь может быть 28 – 29 гривен за килограмм. Скорее всего, дальше мы будем двигаться вверх,

– говорит Алексей Тартаковский.

Цена на сахар в оптовом сегменте растет из-за двух факторов – сезонность и увеличение спроса из-за отгрузки продукта на экспорт в страны ЕС, объяснил аналитик.

По его словам, цена на сахар обычно растет в промежутке от декабря-января до лета, поскольку после завершения в декабре сезона сахароварения предложение на рынке постепенно уменьшается, ведь сахар больше не производится, а только потребляется.

Экспорт сахара в ЕС способствует росту цены

Вторым фактором роста цены стало восстановление экспорта сахара в ЕС с 1 января этого года. По словам эксперта, в 2024 году Украина использовала всю годовую квоту на экспорт сахара в ЕС в течение января-июня, а уже в июле – экспорт был остановлен.

В сентябре-октябре 2024 года у нас пошел новый сезон, начали варить сахар из нового урожая свеклы и посредники начали продавать этот сахар в Турцию, Кот-д'Ивуар и другие страны,

– говорит аналитик.

Он добавил, что украинские компании адаптировались к изменению направления отгрузки и продавали сахар в страны Африки, Ближнего Востока, Северную Македонию и др.

С начала 2025 года, по словам Тартаковского, начали действовать новые годовые квоты на поставку сахара в ЕС и экспорт в этом направлении восстановился: "Появился еще один дополнительный рынок и соответственно спрос на сахар начал расти, поэтому это подталкивает цену сейчас". Даже, если из-за жалоб местных производителей ЕС ограничит импорт украинского сахара, Украина все равно удержит объемы экспорта.

Важно! Эксперт добавил, что на короткое время на внутреннем рынке предложение может вырасти, а цена – снизиться. "Но сейчас мы имеем другие экспортные рынки, поэтому такой шаг не должен сильно по нам ударить".

Будут ли расти цены в магазинах

По словам аналитика, рост цены, по которой заводы отгружают сахар, постепенно должен привести к увеличению стоимости продукта на полках магазинов.

Если растет оптовый сегмент рынка, то через некоторое время на это будет реагировать и розничный сегмент,

– рассказал аналитик.