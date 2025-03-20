Почему растут цены на сахар

В Украине наблюдается рост цен на сахар, сейчас средний уровень условных отпускных цен с завода колеблется в пределах 24,60 – 25,30 гривен за килограмм, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Всеукраинский аграрный совет". Однако аналитики утверждают, что ожидается дальнейший подъем цен.

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По словам экспертов, на рынок сахара влияет несколько ключевых факторов. Во-первых, растет внутренний спрос, а во-вторых, открылся рынок Европейского Союза.

Многие заводы сейчас выкупают квоты под европейский рынок. В то же время украинские производители уже адаптировались к внешним поставкам еще до открытия ЕС – мы экспортировали продукцию в Турцию, Камерун, Кот-д'Ивуар, Индонезию и Израиль. Спрос из этих стран сохраняется, а дополнительный интерес со стороны Европы только усиливает рост цен,

– отмечают аналитики ПУСК.

Также на ценообразование традиционно влияет сезонный тренд. С начала года и до середины лета наблюдается рост котировок.

Сезонно мы видим рост котировок с января по июнь-июль. Учитывая текущие рыночные факторы, условные цены могут выйти на уровень 27 – 28 гривен за килограмм с НДС,

– считают эксперты.

Таким образом, по словам аналитиков, активный экспорт и традиционные сезонные факторы создают предпосылки для дальнейшего повышения стоимости украинского сахара.