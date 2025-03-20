Чому зростають ціни на цукор

В Україні спостерігається зростання цін на цукор, наразі середній рівень умовних відпускних цін із заводу коливається в межах 24,60 – 25,30 гривень за кілограм, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Всеукраїнську аграрну раду". Однак аналітики стверджують, що очікується подальший підйом цін.

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За словами експертів, на ринок цукру впливає кілька ключових факторів. По-перше, зростає внутрішній попит, а по-друге, відкрився ринок Європейського Союзу.

Багато заводів наразі викуповують квоти під європейський ринок. Водночас українські виробники вже адаптувалися до зовнішніх поставок ще до відкриття ЄС – ми експортували продукцію до Туреччини, Камеруну, Кот-д’Івуару, Індонезії та Ізраїлю. Попит із цих країн зберігається, а додатковий інтерес із боку Європи лише посилює ріст цін,

– зазначають аналітики ПУСК.

Також на ціноутворення традиційно впливає сезонний тренд. З початку року і до середини літа спостерігається зростання котирувань.

Сезонно ми бачимо зростання котирувань з січня по червень-липень. Враховуючи поточні ринкові фактори, умовні ціни можуть вийти на рівень 27 – 28 гривень за кілограм з ПДВ,

– вважають експерти.

Таким чином, за словами аналітиків, активний експорт і традиційні сезонні чинники створюють передумови для подальшого підвищення вартості українського цукру.