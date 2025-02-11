Хто купує найбільше цукру

Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор" повідомляє, що протягом п'яти місяців 2024-2025 маркетингового року Україна експортувала понад 352 тисяч тонн цукру, повідомляє 24 Канал із посиланням на Верховну Раду України. Це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.

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Весь експортований обсяг цукру було спрямовано на світовий ринок, в той час, як у вересні 2023-січні 2024 частка експорту на Світовий ринок становила лише 9,5%. Зростання частки світового ринку в експорті цукру є результатом успішних зусиль українських цукровиків з пошуку альтернативних ринків збуту у зв'язку із обмеженнями, накладеними на український цукор зі сторони Європейського Союзу.

Основними напрямками експорту українського цукру за перші 5 місяців 2024-2025 маркетингового року стали:

Туреччина (19% всього експорту) ,

(19% всього експорту) Лівія,

Сомалі,

Шрі-Ланка,

Північна Македонія.

З 1 січня 2025 року українські виробники отримали доступ до ринку Європейського Союзу завдяки новим домовленостям щодо лібералізації торгівлі. Цей крок відкрив для України можливість експортувати більші обсяги цукру на європейський ринок без додаткових мит, що раніше стримувало зростання поставок. За перші 5 місяців 2025 року українські виробники матимуть можливість експортувати в ЄС 107,3 тисячі тонн.

Зверніть увагу! Міністерство аграрної політики та продовольства України розподілило обсяг квоти цукру до Європейського Союзу на 2025 рік між вітчизняними виробниками. Ринок ЄС є преміальним для них - ціни на ньому можуть бути до 15% вищими за світові. З огляду на очікувану річну квоту у 262,6 тисячі тонн у 2025 році та середні біржові котирування 603 долари за тонну, йдеться у ринок орієнтовно у 158 мільйонів доларів.