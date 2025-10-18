В Винницкой области приостановили свою работу два сахарных завода. Причиной стала нехватка сырья.

Почему заводы прекратили свою работу?

Дело в том, что аграрии не копали сахарную свеклу из-за непогоды, пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Практически всю первую и начало второй декады октября в Винницкой области шли дожди. Таким образом из-за переувлажнения почвы аграрии не могли копать сахарную свеклу.

Вследствие таких погодных условий образовался дефицит сахаросырья, что обусловило остановку двух сахарных заводов,

– сообщили в Винницкой ОГА.

Однако в ведомстве добавили, что сейчас сбор урожая возобновился. Только за последние дни сахарные корни выкопано на 800 гектаров.

Сейчас работают три сахарных завода из пяти. Те два завода, что остановились, начали накапливать сахаросырье для возобновления работы.

В целом с начала производственного сезона на сахарные заводы Винницкой области поступило 700 тысяч тонн сахаросырья, из них переработано 665 тысяч тонн. Кроме того, было произведено 94 тысяч тонн сахара.

Сахарная свекла по состоянию на 17 октября сельскохозяйственные предприятия выкопали на 19 тыс. га, или на 42% от площадей посева,

– говорится в материале.

Заметьте! Средняя урожайность фиксируется на уровне 431 центнер на гектар, что превышает прошлогоднюю на 29 центров на гектар.

Возрастут ли цены на сахар?

Осенью в Украине начался сезон сахароварения. Об этом сообщили в Национальной ассоциации сахарников Украины "Укрсахар".

С 1 сентября запустились 27 заводов. И это два меньше, чем в прошлом году.

Аналитики прогнозируют производство около 1,5 миллионов тонн сахара в Украине. Это меньше на 300 тысяч тонн по сравнению с прошлым сезоном, но этот объем перекрывает внутреннее потребление сахара, что с 2022 года оценивается на уровне 900 тысяч тонн,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! В следующем маркетинговом году ожидается профицит сахара, но даже в урожайные годы цены оставались высокими или даже росли.

Что еще происходит с сахаром?