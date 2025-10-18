На Вінниччині призупинили свою роботу два цукрових заводи. Причиною стала нестача сировини.

Чому заводи припинили свою роботу?

Річ у тім, що аграрії не копали цукрові буряки через негоду, пише 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Практично всю першу та початок другої декади жовтня на Вінниччині йшли дощі. Таким чином через перезволоження ґрунту аграрії не могли копати цукрові буряки.

Внаслідок таких погодних умов утворився дефіцит цукросировини, що зумовив зупинку двох цукрових заводів,

– повідомили у Вінницькій ОВА.

Однак у відомстві додали, що зараз збирання врожаю поновилося. Лише за останні дні цукрові корені викопано на 800 гектарів.

Наразі працюють три цукрові заводи з п'яти. Ті двоє заводів, що зупинились, почали накопичувати цукросировину для відновлення роботи.

Загалом з початку виробничого сезону на цукрові заводи Вінниччини надійшло 700 тисяч тонн цукросировини, із них перероблено 665 тисяч тонн. Крім того, було вироблено 94 тисяч тонн цукру.

Цукрові буряки станом на 17 жовтня сільскогосподарські підприємства викопали на 19 тис. га, або на 42% від площ посіву,

– йдеться у матеріалі.

Зауважте! Середня урожайність фіксується на рівні 431 центнер на гектар, що перевищує торішню на 29 центрів на гектар.

Чи зростуть ціни на цукор?

Восени в Україні розпочався сезон цукроваріння. Про це повідомили у Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор".

З 1 вересня запустилися 27 заводів. І це два менше, ніж минулого року.

Аналітики прогнозують виробництво близько 1,5 мільйонів тонн цукру в Україні. Це менше на 300 тисяч тонн порівняно з минулим сезоном, але цей обсяг перекриває внутрішнє споживання цукру, що з 2022 року оцінюється на рівні 900 тисяч тонн,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Наступного маркетингового року очікується профіцит цукру, але навіть в урожайні роки ціни залишалися високими чи навіть зростали.

Що ще відбувається з цукром?