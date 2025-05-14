В Украине рекордно подорожали сало, хлеб и масло: что вызвало скачок цен
- В мае 2025 года в Украине рекордно подорожали базовые продукты, такие как подсолнечное масло, хлеб и сало.
- Факторы роста цен включают повышение себестоимости сырья, рост цен на топливо и логистику, девальвацию гривны и уменьшение запасов зерна.
В начале мая в Украине довольно сильно подешевели некоторые базовые продукты: так, килограмм сала достиг исторического рекорда. Похожая ситуация и с ценами на хлеб и масло.
Какие продукты, на сколько и почему подорожали
Украинцы столкнулись с новой волной подорожания базовых продуктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Landlord. В мае 2025 года цены на подсолнечное масло, хлеб и сало достигли рекордных показателей, в частности некоторые виды сала теперь стоят 280 гривен за килограмм.
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По данным "Минфина", только за последний месяц масло "Олейное" подорожало на 5,7%, что существенно отражается на бюджете рядовых семей.
Обратите внимание! Аналитики фиксируют тревожную тенденцию – ежемесячный роста цен на продукты первой необходимости. Подсолнечное масло объемом 850 миллилитров в среднем стоит уже 81,42 гривны, тогда как в апреле этого года его можно было приобрести за 77 гривен. Хлебобулочные изделия подорожали в среднем на 4 – 7%, а цены на сало достигли исторического максимума – 280 гривен за килограмм за отдельные сорта.
Эксперты выделяют несколько ключевых факторов роста цен:
- Повышение себестоимости сырья из-за погодных аномалий;
- Рост цен на топливо и логистику;
- Девальвация гривны;
- Уменьшение запасов зерна прошлогоднего урожая.
Важно! По мнению экономиста Олега Пендзина, это создает эффект снежной груди: "Подорожание одних продуктов влечет за собой рост цен на другие товары".