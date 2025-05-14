Какие продукты, на сколько и почему подорожали

Украинцы столкнулись с новой волной подорожания базовых продуктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Landlord. В мае 2025 года цены на подсолнечное масло, хлеб и сало достигли рекордных показателей, в частности некоторые виды сала теперь стоят 280 гривен за килограмм.

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По данным "Минфина", только за последний месяц масло "Олейное" подорожало на 5,7%, что существенно отражается на бюджете рядовых семей.

Обратите внимание! Аналитики фиксируют тревожную тенденцию – ежемесячный роста цен на продукты первой необходимости. Подсолнечное масло объемом 850 миллилитров в среднем стоит уже 81,42 гривны, тогда как в апреле этого года его можно было приобрести за 77 гривен. Хлебобулочные изделия подорожали в среднем на 4 – 7%, а цены на сало достигли исторического максимума – 280 гривен за килограмм за отдельные сорта.

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов роста цен:

Повышение себестоимости сырья из-за погодных аномалий;

Рост цен на топливо и логистику;

Девальвация гривны;

Уменьшение запасов зерна прошлогоднего урожая.

Важно! По мнению экономиста Олега Пендзина, это создает эффект снежной груди: "Подорожание одних продуктов влечет за собой рост цен на другие товары".