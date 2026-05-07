В Украине завершили расследование громкой зерновой схемы на более 60 миллионов долларов

Антикоррупционные органы завершили расследование масштабного дела о незаконном выводе зерна ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". По данным следствия, государственное предприятие понесло убытки на более 60 миллионов долларов США.

Следствие заявило о масштабной схеме с украинским зерном

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении досудебного расследования по делу о незаконном завладении зерном Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Сейчас стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

По версии следствия, в 2014 году должностные лица госкорпорации действовали в сговоре с представителем международного зернотрейдера. В течение июля – октября зерно продавали через подконтрольные структуры по ценам, ниже рыночных.

Поставки осуществляли в Саудовскую Аравию с отсрочкой платежей через ряд посреднических компаний. Однако, по данным НАБУ, оплата за продукцию так и не поступила, из-за чего государственное предприятие потеряло более 60 миллионов долларов США.

Часть средств, по данным следствия, вывели через оффшоры

Следователи также установили, что около 40,9 миллионов долларов США могли быть легализованы через иностранные компании, зарегистрированные на Кипре. Всего в деле фигурируют шесть человек.

Часть подозреваемых уже получила приговоры. В частности, речь идет о трех бывших должностных лиц ГПЗКУ и владельца иностранной компании. Еще один фигурант сейчас находится под судебным разбирательством.

Официально антикоррупционные органы не разглашают имена подозреваемых. В то же время ряд украинских медиа сообщает, что в деле могут фигурировать бывший глава ГПЗКУ Петр Вовчук и владелец международного зернотрейдера Алексей Федоричев.

Еще одна страна продолжает принимать украденное зерно из Украины

Египет разрешил разгрузку 26,9 тысяч тонн похищенной украинской пшеницы, несмотря на официальный запрос Украины с просьбой о правовой помощи.

Президент Египта обещал не принимать экспортируемое Россией зерно с оккупированных территорий.

Сибига отметил, что украденные товары с временно оккупированных территорий должны быть конфискованы, а не приняты. Он добавил, что мародерство – это не торговля, а соучастие, которая только подпитывает дальнейшую агрессию.