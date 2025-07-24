Украинские поля уничтожает саранча: как остановить стремительное распространение вредителей

Последние несколько недель юг Украины страдает от нашествия саранчи: крупные насекомые съедают все растения, которые попадаются на пути их миграции. Однако нашествию саранчи можно довольно эффективно противодействовать.

Как побороть саранчу в Украине? От нашествия саранчи, по данным Госпродпотребслужбы, страдают Херсонщина, Запорожье, Одесская область и юг Днепропетровщины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Kurkul.com. Из-за жары и засухи вредители стремительно размножаются и мигрируют очень быстрыми темпами – за сутки они могут пролететь 100 километров. Читайте также Изменения климата вызвали резкое подорожание продуктов в мире Международные практики борьбы с саранчой включают 3 основных подхода: Профилактика – регулярные обследования территорий размножения, мониторинг погодных условий и экологического состояния среды, что способствует развитию саранчи. Обследование лучше проводить после восхода солнца и до 9:00 или с 18:00 и до захода солнца, когда саранчовые в состоянии относительного покоя находятся на вершинах растений. Пороговые уровни саранчовых: ЭПВ личинок нестадных кобылок 5 – 10, итальянского пруса – 2 – 5 экземпляров на квадратный метр.

– регулярные обследования территорий размножения, мониторинг погодных условий и экологического состояния среды, что способствует развитию саранчи. Обследование лучше проводить после восхода солнца и до 9:00 или с 18:00 и до захода солнца, когда саранчовые в состоянии относительного покоя находятся на вершинах растений. Пороговые уровни саранчовых: ЭПВ личинок нестадных кобылок 5 – 10, итальянского пруса – 2 – 5 экземпляров на квадратный метр. Химический контроль остается основным методом борьбы с роями и стаями саранчи. Используются преимущественно органофосфатные химикаты в малых концентрированных дозах. Этот метод обеспечивает высокую эффективность при минимальном воздействии на окружающую среду.

остается основным методом борьбы с роями и стаями саранчи. Используются преимущественно органофосфатные химикаты в малых концентрированных дозах. Этот метод обеспечивает высокую эффективность при минимальном воздействии на окружающую среду. Биологический контроль включает использование естественных врагов саранчи, включая грибковые патогены, паразитов и хищников. Этот подход особенно эффективен для долгосрочного контроля популяции. Из птиц саранчовых истребляют: аисты, скворцы, грачи, дикие утки, чайки. Кубышки саранчовых уничтожают личинки нарывников (Coleoptera, Meloidae), яйца – личинки жужелиц из родов Calosoma и Amara. Яйца перелетной, итальянской, марокканской саранчи, темнокрылой, крестовой и других кузнечиков уничтожают личинки мух бренивок (Bombyliidae). Обратите внимание! Международный опыт показывает, что самый эффективный подход к борьбе с саранчой сочетает раннее предупреждение, быстрое реагирование, международное сотрудничество и использование современных технологий при соблюдении экологических стандартов.