Важно знать: эти съедобные грибы запрещено собирать в Украине
- В Украине запрещено собирать съедобные грибы, занесены в Красную книгу, такие как Львиная грива, Боровик бронзовый и Маховик паразитный.
- За нарушение запрета на сбор этих грибов предусмотрен штраф, который может превышать 3 тысячи гривен.
В Украине есть съедобные грибы, которые запрещено собирать. Дело в том, что они внесены в Красную книгу. Если нарушить этот запрет, придется понести наказание.
Какие грибы, внесены в Красную книгу Украины?
Эти грибы внесены в Красную книгу, потому что они находятся на грани исчезновения, сообщает 24 Канал.
Обратите внимание! Как показывает отчет Международного союза охраны природы (IUCN), сейчас в Красной книге зафиксировано более 1000 видов грибов, находящихся на грани исчезновения.
В качестве примера, можно привести такие виды грибов:
- Львиная грива или Hericium erinaceus
Этот гриб растет в степной зоне страны, как отмечается в исследованиях Института ботаники имени Н. Холодного. Преимущественно такой вид "живет" именно на стволах деревьев.
- Боровик бронзовый или Boletus aereus
Боровик бронзовый – это один из грибов, который относят к белым. Он исчезает не только из-за влияния людей. Также свою роль сыграла "природная редкость" этого гриба.
Важно! По состоянию на сейчас, статус этого гриба – "уязвимый".
- Маховик паразитный или Pseudoboletus parasiticus
Этот гриб также съедобен. Как отмечает Мир грибов Украины, его чаще всего можно встретить в:
- лиственных лесах;
- смешанных лесах;
- а также – на территории лесостепи.
Интересно! Этот гриб паразитирует на плодовых телах рода Scleroderma.
Нужно понимать, что за сбор грибов, которые занесены в Красную книгу, придется заплатить штраф. Он, по состоянию на теперь, может превышать 3 тысячи гривен, в зависимости от обстоятельств.
Что еще важно знать о сборе грибов в Украине?
В Украине есть грибы, растущие зимой. Речь, в частности, о зимних опятах и вешенках. Для этих грибов нестрашны морозы, поэтому их можно собирать и в декабре.
Также на украинской территории есть места, где собирать грибы особенно опасно. Речь идет о северо-западных районах Киевской области, а также – часть Житомирщины. Дело в том, что эти зоны больше всего подверглись воздействию аварии на ЧАЭС.