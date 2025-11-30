Важливо знати: ці їстівні гриби заборонено збирати в Україні

В Україні є їстівні гриби, які заборонено збирати. Річ у тім, що їх внесено до Червоної книги. Якщо порушити цю заборону, доведеться понести покарання.

Які гриби, внесені до Червоної книги України?

Ці гриби внесені до Червоної книги, бо вони перебувають на межі зникнення, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу! Як показує звіт Міжнародного союзу охорони природи (IUCN), зараз в Червоній книзі зафіксовано більш як 1000 видів грибів, що знаходяться на межі зникнення.

Як приклад, можна навести такі види грибів:

Лев'яча грива або Hericium erinaceus

Цей гриб росте у степовій зоні країни, як зазначається в дослідженнях Інституту ботаніки імені М. Холодного. Переважно такий вид "живе" саме на стовбурах дерев.

Боровик бронзовий чи Boletus aereus

Боровик бронзовий – це один з грибів, який відносять до білих. Він зникає не тільки через вплив людей. Також свою роль відіграла "природна рідкість" цього гриба.

Важливо! Станом на зараз, статус цього гриба – "вразливий".

Маховик паразитний або Pseudoboletus parasiticus

Цей гриб також їстівний. Як зазначає Світ грибів України, його найчастіше можна зустріти у:

листяних лісах;

змішаних лісах;

а також – на території лісостепу.

Цікаво! Цей гриб паразитує на плодових тілах роду Scleroderma.

Потрібно розуміти, що за збирання грибів, які занесені до Червоної книги, доведеться заплатити штраф. Він, станом на тепер, може перевищувати 3 тисячі гривень, залежно від обставин.

Що ще важливо знати про збір грибів в Україні?