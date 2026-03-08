Первые весенние грибы: какие съедобные виды растут в марте и где их искать

Первые весенние грибы можно найти уже в марте, главное –знать, где искать. В частности чаще всего грибы растут на деревьях или в сырых местах, где после холодной зимы – тепло и влажно.

Какие съедобные грибы растут в марте?

О том, какие грибы можно собирать весной, рассказала Виктория Гордиенко, говорится на ресурсе Конкурент.

Искать весенние съедобные грибы надо в лиственных лесах, на полянах или у ручьев. Среди видов:

вешенка обыкновенная : растет с начала октября до середины декабря и весной – сразу после того, как сойдет снег. Чаще всего найти эти грибы можно в лиственных и смешанных лесах, в парках, посадках, садах, на мертвых и ослабленных деревьях (на орехах и тополях – чаще, на осинах, грабах, ивах – реже). В частности этот вид не требует предварительной обработки перед приготовлением, легко очищается и хорошо хранится;

Какой еще гриб можно найти весной?

Один из видов, что начинает расти в конце зимы имеет название – иудиное ухо или муэр. И этот гриб действительно похож ухо, поэтому и получил соответствующее название.



Гриб муэр или иудино ухо / Фото vlisi.com.ua

Это древесный вид, что преимущественно растет на бузине и на других лиственных породах. Имеет желеобразную структуру и очень распространен в китайской и японской кухнях. Однако в Украине тоже встречается. О чем сообщали на странице Научно-исследовательского отдела РЛП "Краматорский".

В частности известно, что гриб используют даже в народной медицине. Считается, что он может снизить уровень холестерина. Однако перед употреблением стоит обдать плоды кипятком – они имеют нейтральный вкус и используются только для текстуры.

Что еще известно о грибах?