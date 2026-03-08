Первые весенние грибы: какие съедобные виды растут в марте и где их искать
- Весенние съедобные грибы можно найти в разных типах лесов, преимущественно на влажных участках и мертвых деревьях.
- Иудино ухо, гриб с желеобразной структурой, растет на бузине и других лиственных породах и используется в китайской и японской кухнях, а также в народной медицине.
Первые весенние грибы можно найти уже в марте, главное –знать, где искать. В частности чаще всего грибы растут на деревьях или в сырых местах, где после холодной зимы – тепло и влажно.
Какие съедобные грибы растут в марте?
О том, какие грибы можно собирать весной, рассказала Виктория Гордиенко, говорится на ресурсе Конкурент.
Искать весенние съедобные грибы надо в лиственных лесах, на полянах или у ручьев. Среди видов:
- вешенка обыкновенная: растет с начала октября до середины декабря и весной – сразу после того, как сойдет снег. Чаще всего найти эти грибы можно в лиственных и смешанных лесах, в парках, посадках, садах, на мертвых и ослабленных деревьях (на орехах и тополях – чаще, на осинах, грабах, ивах – реже). В частности этот вид не требует предварительной обработки перед приготовлением, легко очищается и хорошо хранится;
- саркосцифа красная: растет с конца февраля до мая (иногда – зимой, если не очень холодно). Найти можно на влажных участках, гнилых ветках деревьев. Растут и поодиночке, и группами. Гриб съедобен, однако перед основным приготовлением, стоит проварить его в течение 10 минут;
- стробилюрус съедобный: растет с марта по май перважно в хвойных еловых лесах, на влажных солнечных участках, на еловых шишках, на гнилых шиках погруженных в почву. Преимущественно встречается группами. Имеет низкие пищевые качества, относится к 4 категории. Поэтому использовать можно после 10-минутного отваривания. Также стоит собирать только шляпки, ведь ножки – непригодны для потребления;
- фламулина бархатистоножковая, или зимний опенок: растет с октября до середины марта преимущественно в лиственных и смешанных лесах, на мертвой и живой ослабленной древесине, на вязах, ивах, осинах, орехах, тополях, грабах, липах, березах, кленах, акациях, ясенях. Пригоден для потребления после 15 минут отваривания. Если грибы молодые – можно собирать с ножками, если зрелые – только шляпки.
Какой еще гриб можно найти весной?
Один из видов, что начинает расти в конце зимы имеет название – иудиное ухо или муэр. И этот гриб действительно похож ухо, поэтому и получил соответствующее название.
Гриб муэр или иудино ухо / Фото vlisi.com.ua
Это древесный вид, что преимущественно растет на бузине и на других лиственных породах. Имеет желеобразную структуру и очень распространен в китайской и японской кухнях. Однако в Украине тоже встречается. О чем сообщали на странице Научно-исследовательского отдела РЛП "Краматорский".
В частности известно, что гриб используют даже в народной медицине. Считается, что он может снизить уровень холестерина. Однако перед употреблением стоит обдать плоды кипятком – они имеют нейтральный вкус и используются только для текстуры.
Что еще известно о грибах?
Фламулина бархатистоножковая растет даже зимой. Однако во время сильных морозов рост приостанавливается, а с потеплением – продолжится. Такой гриб имеет полезные свойства и много витаминов.
В частности вешенки – это вид грибов, которые при правильном приготовлении просто не отличить от мяса. Особенность также в том, что их не нужно отваривать.