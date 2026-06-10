Фасоль бьет рекорды: какие нишевые культуры стремительно набирают популярность

Украинские аграрии все активнее расширяют посевы нишевых культур, диверсифицируя производство и ища новые рынки сбыта. Больше всего за последние три года выросли площади под семеноводческими посевами фасоли, гороха и масличной редьки.

Фасоль стала лидером по темпам роста

По данным анализа Семенной ассоциации Украины, общая площадь семеноводческих посевов нишевых культур увеличилась с 6 108,8 гектара в 2023 году до более 7 103 гектаров в 2025 году, сообщает Latifundist. Самый динамичный рост продемонстрировала овощная фасоль, за три года ее семеноводческие площади выросли более чем в 4,5 раза – со 157,8 гектара до 740,9 гектара.

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Существенное расширение произошло и в сегменте гороха. Площади семеноводческих посевов культуры увеличились с 1 855,2 гектара до 2 605,9 гектара. Кроме того, в структуре производства появился озимый горох. Если в 2023 году такие посевы не фиксировались, то в 2025 году они уже занимали 320,5 гектара.

Среди кормовых культур наибольший прирост продемонстрировала масличная редька. Ее семеноводческие площади за три года выросли более чем вдвое – с 228 гектаров до 488,3 гектара.

Ощутимо увеличились и посевы пижмолистной фацелии, которые расширились с 75 до 170 гектаров. Положительную динамику также показал масличный лен, площади под которым достигли 303,3 гектара.

В Семенной ассоциации Украины объясняют интерес к таким культурам стремлением производителей уменьшить риски, связанные с выращиванием традиционных зерновых и масличных культур. Дополнительными факторами стали развитие внутренней переработки и стабильный спрос на специализированное сырье со стороны экспортеров и перерабатывающих предприятий.

Не все культуры сохранили популярность

В то же время отдельные нишевые культуры подверглись значительному сокращению посевных площадей. Больше всего потеряла гречка, семеноводческие посевы которой уменьшились с 981,2 гектара в 2023 году до 228,9 гектара в 2025 году.

Также сократились площади под просом и белой горчицей. Эксперты связывают это с изменениями рыночной конъюнктуры и переориентацией аграриев на более прибыльные культуры.

В то же время появление новых площадей под отдельными культурами, в частности горохом, свидетельствует о восстановлении культур, по которым производители получили доступ к рынку и планируют поставлять, также это дает адаптацию к изменениям рынка и климатических условий,

– отметила исполнительный директор Семенной ассоциации Украины Сюзанна Григоренко.

Специалисты считают, что тенденция к расширению посевов нишевых культур сохранится и в дальнейшем, поскольку аграрии продолжают искать новые возможности для повышения прибыльности и устойчивости хозяйств.

В Германии резко наращивают посевы бобовых: соя бьет рекорды роста

Немецкие фермеры существенно увеличивают площади под зернобобовыми культурами, в частности горохом, кормовыми бобами и соей. В то же время представители отрасли предупреждают, что новые инициативы Еврокомиссии могут поставить под угрозу дальнейший рост производства сои в Европе.

Увеличение площадей прогнозируют почти во всех федеральных землях страны. Динамично гороховые посевы расширяются в Баден-Вюртемберге, где показатель может вырасти на 40,7%, а также в Шлезвиг-Гольштейне и Баварии.

Существенное расширение ожидается и для кормовых бобов. По оценкам статистиков, площадь их выращивания в 2026 году достигнет 70,3 тысячи гектаров, что на 13,9% больше по сравнению с предыдущим годом. В то же время тенденция зависит от региона: на северо-западе страны посевы увеличиваются, тогда как в отдельных других землях они несколько сокращаются.