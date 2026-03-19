Умерший имел только "сертификат на пай" и не успел получить выписку из ГЗК: что делать

В Украине даже сертификат на земельный пай дает право на наследование, однако без кадастрового номера оформление усложняется. Эксперты объяснили, как действовать наследникам и почему важно не медлить до 2028 года.

Как унаследовать землю?

Сертификат на право на земельную долю (пай) остается полноценным основанием для наследования, даже если владелец при жизни не успел оформить участок и получить кадастровый номер, сообщает "Земельный фонд Украины". В то же время сама процедура приобретения права собственности в таком случае имеет дополнительные этапы.

Прежде всего наследник должен в течение шести месяцев обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства и предоставить оригинал сертификата. Однако получить свидетельство о праве на наследство сразу не удастся, ведь участок фактически не сформирован и не внесен в Государственный земельный кадастр.

Обратите внимание! В такой ситуации нотариус направляет запросы в соответствующие органы для подтверждения права на пай. Если же в совершении нотариального действия отказано, наследнику придется обращаться в суд с иском о признании права на земельную долю в порядке наследования. Решение суда в этом случае заменяет свидетельство о наследстве.

После этого необходимо заказать землеустроительную документацию, сформировать земельный участок, присвоить ему кадастровый номер и зарегистрировать в Государственном земельном кадастре. Завершающим этапом является государственная регистрация права собственности - подтверждением станет выписка из соответствующего реестра.

В то же время законодательство устанавливает предельный срок для оформления таких участков. Если до 1 января 2028 года право собственности не будет зарегистрировано, пай могут признать невостребованным и передать в коммунальную собственность территориальной общины.

Важно! Эксперты отмечают: промедление с оформлением может привести к потере земли, поэтому наследникам стоит как можно скорее начать процедуру и пройти все необходимые этапы.

