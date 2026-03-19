Как унаследовать землю?

Сертификат на право на земельную долю (пай) остается полноценным основанием для наследования, даже если владелец при жизни не успел оформить участок и получить кадастровый номер, сообщает "Земельный фонд Украины". В то же время сама процедура приобретения права собственности в таком случае имеет дополнительные этапы.

Прежде всего наследник должен в течение шести месяцев обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства и предоставить оригинал сертификата. Однако получить свидетельство о праве на наследство сразу не удастся, ведь участок фактически не сформирован и не внесен в Государственный земельный кадастр.

Обратите внимание! В такой ситуации нотариус направляет запросы в соответствующие органы для подтверждения права на пай. Если же в совершении нотариального действия отказано, наследнику придется обращаться в суд с иском о признании права на земельную долю в порядке наследования. Решение суда в этом случае заменяет свидетельство о наследстве.

После этого необходимо заказать землеустроительную документацию, сформировать земельный участок, присвоить ему кадастровый номер и зарегистрировать в Государственном земельном кадастре. Завершающим этапом является государственная регистрация права собственности - подтверждением станет выписка из соответствующего реестра.

В то же время законодательство устанавливает предельный срок для оформления таких участков. Если до 1 января 2028 года право собственности не будет зарегистрировано, пай могут признать невостребованным и передать в коммунальную собственность территориальной общины.

Важно! Эксперты отмечают: промедление с оформлением может привести к потере земли, поэтому наследникам стоит как можно скорее начать процедуру и пройти все необходимые этапы.

