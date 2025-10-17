В некоторых регионах Украины в течение года выпало рекордно малое количество осадков. Засуха продолжается и сейчас, из-за чего стала невозможной посевная озимых культур.

Дождей было или много, или вообще не было

Агрометеорологические условия начала октября для подготовки почвы под посев и сева озимых зерновых культур на большинстве площадей были неоднозначными, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Специалисты отметили, что в результате значительных дождей, которые отмечались в течение декады, происходило пополнение запасов продуктивной влаги почти во всех слоях почвы, что способствовало появлению всходов озимых.

Читайте также Франция формирует запасы пшеницы, что достигнут 20-летнего максимума

Обратите внимание! Однако в районах выпадения чрезмерных осадков на отдельных площадях западных и прилегающих районов центральных областей (местами в Одесской области), частые дожди приводили к переувлажнению пахотного слоя почвы, что было малоблагоприятным для проведения полевых работ. При этом на ряде площадей Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областей продолжалась жесткая засуха.

Сроки сева уже заканчиваются

По словам метеорологов, в первой декаде октября закончились климатически обоснованные сроки сева озимых культур на всей территории страны. На большинстве площадей восточных, южных и прилегающих районов центральных областей сев происходил в слабо увлажненную почву с недостаточными запасами влаги, практически треть запланированных площадей недосеяна.

Дожди, которые отмечались после отбора проб для определения влагозапасов, несколько смягчили агрометеорологические условия для начальной вегетации озимых культур. Однако значительного влияния на увлажнение почвы не имели. На ранее засеянных площадях Харьковской и Днепропетровской областей из-за недостатка влаги зерно не прорастает почти месяц.

Важно! Также агрометеорологи отметили, что одновременно дождливая пасмурная погода на большей части территории страны была неблагоприятной для неубранных поздних культур. Такие погодные условия могут привести к ухудшению качества урожая подсолнечника, сои, сахарной свеклы.

Из-за дождей фермеры могут частично потерять урожай подсолнечника