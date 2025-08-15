Сколько в Украине есть рыбаков, столько и предпочтений относительно любимых видов рыб есть у каждого. Однако большинству всегда хотелось бы иметь среди трофеев щуку.

Где любит жить щука?

Щука – это хищная рыба, которая водится практически во всех средних и крупных водоемах, хотя встречается так же и в малых реках, прудах и озерах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Луганский рыбоохранный патруль. При этом щука населяет пресные водоемы по всей планете, на территории многих стран мира.

Независимо от водоема, щуку манят густые заросли водной растительности. На таких участках акватории хищница может долго находиться в неподвижности, ожидая потенциальную добычу. При появлении в поле зрения подходящего объекта пропитания щука делает быстрый и резкий рывок. Независимо от того, как щука ухватила свою добычу, проглатывает она ее, начиная с головы.

Как правило, опытные спиннингисты знают, в каком месте может водиться щука. Поэтому они забрасывают приманку ближе к зарослям водной растительности и проводят ее на границе чистой воды.

Интересно! Щука, как и другая рыба, любит погреться на солнце, поэтому можно часто наблюдать у береговой линии на мели скопления крупной щуки.

Какие условия любит щука?

Щука, даже крупная, часто посещает мелкие участки водоема. Поэтому очень часто удается ловить довольно крупных щук в непосредственной близости от берега. Хищница комфортно себя чувствует в условиях, когда достаточно кислорода. Она часто не переживает условий, когда уровень кислорода падает до отметки 3 миллиграмма на литр, когда акватория закрыта льдом и в воду не поступает кислород. К тому же в толще воды и на дне начинают гнить водоросли, что существенно снижает уровень кислорода.

Как правило, щука всегда находится в укрытии, где она ожидает свою жертву. Укрытия могут быть, как естественными, так и искусственно созданными человеком, поэтому ее можно часто встретить возле мостов или дамб. Скопление в водоеме поваленных деревьев и коряг – это идеальное место для хищницы.

Обратите внимание! Если мелкая щука охотится в основном на мелководье, то крупную щуку можно встретить на глубине, но в любом случае, щука будет искать для себя подходящее укрытие для маскировки. Щука определяет и находит для себя жертву благодаря наличию хорошего зрения, а также по низкочастотным колебаниям, которые улавливает ее боковая линия.