Какая рыба водится в Десне?

Десна имеет большое рекреационное значение, на ее берегах расположено большое количество пансионатов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Rivnefish. В пределах Украины по Десне проходят популярные байдарочные маршруты с большим количеством удобных стоянок.

В Десне и в ее притоках водятся рыбы более 35 видов, среди которых:

карась китайский,

судак,

голавль,

жерех (белька),

густера,

лещ,

вязь,

чехоня,

верховодка (уклейка),

плотва,

карась,

окунь,

карп,

щука,

угорь,

сом,

вьюн,

ерш,

ерш носарь,

линь,

стерлядь.

Рыбное богатство в последние годы уменьшается из-за массового браконьерства.

Интересно! Длина Десны составляет 1130 километров (из них в Украине 591 километр). Площадь бассейна 88,9 тысяч квадратных километров (по водосборной площади Десна занимает второе место среди притоков Днепра). Площадь водосбора реки Десна на территории Украины составляет 33820 квадратных километров. Русло извилистое, шириной до 450 метров (средняя ширина 200 метров). Глубина реки 2 – 4 метра (максимальная 17 метров).