Яка риба водиться у Десні?

Десна має велике рекреаційне значення, на її берегах розташована велика кількість пансіонатів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Rivnefish. У межах України по Десні проходять популярні байдаркові маршрути з великою кількістю зручних стоянок.

У Десні та в її притоках водяться риби понад 35 видів, серед яких:

карась китайський,

судак,

головень,

жерех (білизна),

густера,

лящ,

вязь,

чехоня,

верховодка (уклейка),

плотва,

карась,

окунь,

короп,

щука,

вугор,

сом,

в'юн,

йорж,

йорж носар,

лин,

стерлядь.

Рибне багатство в останні роки зменшується через масове браконьєрство.

Цікаво! Довжина Десни становить 1130 кілометрів (з них в Україні 591 кілометр). Площа басейну 88,9 тисячі квадратних кілометрів (за водозбірною площею Десна посідає друге місце серед приток Дніпра). Площа водозбору річки Десна на території України становить 33820 квадратних кілометрів. Річище звивисте, завширшки до 450 метрів (пересічна ширина 200 метрів). Глибина річки 2 – 4 метри (максимальна 17 метрів).