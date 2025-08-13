Який штраф за ловлю риби сіткою?

Крім сіток до незаконних знарядь лову відносяться електровудочки та вибухівка, повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне агентство розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм України. Всі ці варварські знаряддя категорично заборонено використати, оскільки це призводить до масового знищення рибних ресурсів та порушує екологічну рівновагу.

Зверніть увагу! Використання заборонених знарядь лову, зокрема сіток, класифікується як адміністративне або кримінальне порушення залежно від масштабу та обставин. За незаконний вилов риби сіткою штрафи становлять від 340 до 680 гривень за перше порушення. У разі повторного – до 1360 гривень.

Також окрім штрафу, порушник повинен відшкодувати збитки, що завдані рибному господарству. Їх розмір залежить від кількості та виду незаконно виловленої риби. Штрафи за кожний незаконно виловлений екземпляр такі:

форелі – 7 225 гривень;

сома – 5 117 гривень;

сазана (коропа) – 3 706 гривень;

товстолоба – 3 638 гривень;

білого амура – 3 638 гривень;

судака – 3 587 гривень;

щуки – 3 468 гривень;

окуня – 3 162 гривні;

ляща – 1 649 гривень;

білизни (жереха) – 1 649 гривень;

лина – 1 598 гривень;

головня – 1 598 гривень;

чехоні – 1 581 гривня;

рибця – 1 581 гривня;

синця – 1 581 гривня;

плітки (тарані) – 1 564 гривень.

Оновлені Правила любительського і спортивного рибальства передбачають, що на період нересту одній людині за добу дозволено вилов трьох кілограмів риби з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Дозволяється це лише на ділянках, де дозволено любительське рибальство на період весняно-літньої заборони.

Важливо! У цей період заборонено промислове рибальство та підводне полювання. Також посилюється контроль за роботою водозабірних споруд.