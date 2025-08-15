Скільки в Україні є рибалок, стільки й вподобань стосовно улюблених видів риб є у кожного. Однак більшості завжди хотілося б мати серед трофеїв щуку.

Де любить жити щука?

Щука – це хижа риба, яка водиться практично у всіх середніх і великих водоймах, хоча зустрічається так само і в малих річках, ставках і озерах, повідомляє 24 Канал із посиланням на Луганський рибоохоронний патруль. При цьому щука населяє прісні водойми по всій планеті, на території багатьох країн світу.

Незалежно від водойми, щуку манять густі зарості водної рослинності. На таких ділянках акваторії хижачка може довго перебувати в нерухомості, чекаючи потенційну здобич. При появі в поле зору відповідного об’єкта прожитку щука робить швидкий і різкий ривок. Незалежно від того, як щука вхопила свою здобич, проковтує вона її, починаючи з голови.

Як правило, досвідчені спінінгісти знають, в якому місці може водитись щука. Тому вони закидають приманку ближче до заростей водної рослинності і проводять її на кордоні чистої води.

Цікаво! Щука, як і інша риба, любить погрітися на сонці, тому можна часто спостерігати у берегової лінії на мілині скупчення великої щуки.

Які умови любить щука?

Щука, навіть велика, часто відвідує дрібні ділянки водойми. Тому дуже часто вдається ловити досить великих щук в безпосередній близькості від берега. Хижачка комфортно себе почуває в умовах, коли достатньо кисню. Вона часто не переживає умов, коли рівень кисню падає до позначки 3 міліграми на літр, коли акваторія закрита льодом і в воду не надходить кисень. До того ж в товщі води і на дні починають гнити водорості, що істотно знижує рівень кисню.

Як правило, щука завжди знаходиться в укритті, де вона очікує свою жертву. Укриття можуть бути, як природними, так і штучно створеними людиною, тому її можна часто зустріти біля мостів або дамб. Скупчення в водоймі повалених дерев і корчів – це ідеальне місце для хижачки.

Зверніть увагу! Якщо дрібна щука полює в основному на мілководді, то велику щуку можна зустріти на глибині, але у будь-якому випадку, щука буде шукати для себе відповідне укриття для маскування. Щука визначає і знаходить для себе жертву завдяки наявності хорошого зору, а також по низькочастотних коливання, які вловлює її бічна лінія.