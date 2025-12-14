Рисковать не стоит: какой штраф за срубленную елку в лесу

Приближаются новогодние праздники. Именно в этот период украинцы традиционно "ставят елку". Некоторые выбирают для себя искусственную. Однако есть и те, кому нравится украшать живую зеленую красавицу.

Какой размер штрафа за незаконную вырубку елки?

На определение размера штрафа влияет место вырубки, сообщает 24 Канал со ссылкой на государственное предприятие "Леса Украины".

Также играет роль диаметр вырубленного дерева:

до 10 сантиметров – 893 гривны, в заповедной зоне – 7,6 тысячи гривен;

от 10,1 до 14 сантиметров – 1,5 тысячи гривен, в зоне, которая считается заповедной – 13,3 тысячи гривен;

от 14,1 до 18 сантиметров – более 4 тысяч гривен, а в заповеднике – 34,7 тысячи гривен.

В то же время нужно учесть следующие нюансы:

в течение января и декабря размер штрафов возрастает в 3 раза;

а за существенный вред может понести уголовную ответственность.

Обратите внимание! Существенным считается ущерб более 30,2 тысячи гривен.

Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, нужно покупать елку со специальным обозначением. Это будет подтверждать, что ее срубили легально.

Подтверждением легальности и безопасности рождественских деревьев являются бирки со штрих-кодом или самоклеящиеся этикетки. Елки маркируются в обязательном порядке,

– отмечается в сообщении.

Важно! Для проверки бирки, можно воспользоваться сервисом ukrforest, сообщают "Леса Украины".

Что еще важно знать о елках сейчас?