Ризикувати не варто: який штраф за зрубану ялинку в лісі
- Штраф за незаконне зрубування ялинки залежить від діаметра дерева і може сягати до 34,7 тисячі гривень у заповідній зоні.
- Протягом січня та грудня штрафи зростають у 3 рази.
Наближаються новорічні свята. Саме в цей період українці традиційно "ставлять ялинку". Дехто обирає для себе штучну. Однак є і ті, кому подобається прикрашати живу зелену красуню.
Який розмір штрафу за незаконне зрубування ялинки?
На визначення розміру штрафу впливає місце вирубки, повідомляє 24 Канал з посиланням на державне підприємство "Ліси України".
Також грає роль діаметр вирубаного дерева:
- до 10 сантиметрів – 893 гривні, у заповідній зоні – 7,6 тисячі гривень;
- від 10,1 до 14 сантиметрів – 1,5 тисячі гривень, у зоні, яка вважається заповідною – 13,3 тисячі гривень;
- від 14,1 до 18 сантиметрів – більш як 4 тисячі гривень, а у заповіднику – 34,7 тисячі гривень.
Водночас потрібно врахувати такі нюанси:
- протягом січня та грудня розмір штрафів зростає у 3 рази;
- а за істотну шкоду може понести кримінальну відповідальність.
Зверніть увагу! Істотною вважається шкода більш як 30,2 тисячі гривень.
Аби не потрапити у незручну ситуацію, потрібно купувати ялинку зі спеціальним позначенням. Це підтверджуватиме, що її зрубали легально.
Підтвердженням легальності та безпечності різдвяних дерев є бирки зі штрих-кодом або самоклеючі етикетки. Ялинки маркуються в обов'язковому порядку,
– наголошується в повідомленні.
Важливо! Для перевірки бірки, можна скористатися сервісом ukrforest, повідомляють "Ліси України".
Що ще важливо знати про ялинки зараз?
На час новорічних свят посилено охорону хвойних насаджень. Таким чином намагаються боротися із браконьєрством.
Якщо ви вирішили садити ялинку біля будинку, це може бути поганою ідеєю. Річ у тім, що це дерево має міцне та широке коріння, яке здатне пошкодити фундамент.