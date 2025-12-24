Удивительная находка: в Киеве видели необычные синие грибы: в Киеве видели необычные синие грибы
- В Киеве, в Голосеевском районе, обнаружили редкие грибы вида Arrhenia chlorocyanea, которые имеют необычную окраску и форму.
- Находка вызвала оживленное обсуждение в сообществе "Грибы Украины", где пользователи отмечали редкость грибов и высокое качество опубликованных фотографий.
Несмотря на то, что сейчас уже почти Новый год, однако погода и температура воздуха позволяют грибам расти и развиваться в диких условиях. Среди обычных видов этого царства в лесах можно найти и довольно необычные на вид экземпляры.
В Киеве обнаружили грибы с необычным внешним видом
В Голосеевском районе Киева зафиксировали редкие грибы вида Arrhenia chlorocyanea, о находке сообщили в сообществе "Гибы Украины", сообщает 24 Канал. Автор также опубликовала фотографии грибов, сделанные 16 ноября 2025 года.
По словам Екатерины Квитки-Горицвет, увидеть эти необычные грибы удалось благодаря грибному исследователю Сергею Ориненко. Arrhenia chlorocyanea отличается необычным окрасом и формой, из-за чего многие комментаторы сравнили ее со "сказочными" или "футуристическими" объектами.
Опубликованные фотографии вызвали оживленное обсуждение среди участников сообщества. Пользователи отмечали как редкость самой находки, так и высокое качество снимков. В комментариях грибы описывали как "как из другого измерения", "космические" и "завораживающие".
Arrhenia chlorocyanea относится к малораспространенным видам и случается нечасто, поэтому ее фиксация в пределах большого города является ценной для любителей микологии и наблюдателей за городской природой.
Специалисты напоминают, что даже малозаметные лесные участки в пределах мегаполисов могут сохранять высокое биоразнообразие и становиться местом неожиданных научных и естественных открытий.
