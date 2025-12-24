В Киеве обнаружили грибы с необычным внешним видом

В Голосеевском районе Киева зафиксировали редкие грибы вида Arrhenia chlorocyanea, о находке сообщили в сообществе "Гибы Украины", сообщает 24 Канал. Автор также опубликовала фотографии грибов, сделанные 16 ноября 2025 года.

По словам Екатерины Квитки-Горицвет, увидеть эти необычные грибы удалось благодаря грибному исследователю Сергею Ориненко. Arrhenia chlorocyanea отличается необычным окрасом и формой, из-за чего многие комментаторы сравнили ее со "сказочными" или "футуристическими" объектами.

Опубликованные фотографии вызвали оживленное обсуждение среди участников сообщества. Пользователи отмечали как редкость самой находки, так и высокое качество снимков. В комментариях грибы описывали как "как из другого измерения", "космические" и "завораживающие".

Arrhenia chlorocyanea относится к малораспространенным видам и случается нечасто, поэтому ее фиксация в пределах большого города является ценной для любителей микологии и наблюдателей за городской природой.

Специалисты напоминают, что даже малозаметные лесные участки в пределах мегаполисов могут сохранять высокое биоразнообразие и становиться местом неожиданных научных и естественных открытий.

