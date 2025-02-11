Какое расстояние до соседского забора должно быть при высадке деревьев

Уже совсем скоро начнется сезон высадки деревьев и кустов в садах. Поэтому стоит помнить, что для сохранения хороших отношений, расстояние от дерева до соседского забора должно соответствовать законным нормам.

Какое расстояние должно быть от дерева до забора

Новая редакция государственных строительных норм по градостроительству устанавливает минимальное расстояние между краем земельного участка, смежного с соседним участком и ближайшим деревом или кустом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

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Норма по высадке деревьев на участке касается только новых участков и дачных застроек. Так что, старые деревья и кусты на ваших участках вырубать не придется. Положение вступило в силу 1 октября 2019 года.

Важно! Новые ДБН Б.2.2-12: 2019 предусматривают, что расстояние от границы смежного земельного участка до высаженных кустов, должно составлять 1 метр, до стволов деревьев – от 4 до 6 метров в зависимости от кроны, но не менее половины ее диаметра.

Так, если крона дерева составляет в среднем 9 метров, то расстояние от границы соседнего участка должно составлять не менее 4,5 метров, чтобы его ветви не заходили на соседнюю территорию.

Какие нормы действуют в других странах мира

В Украине действуют четкие нормы, которые регулируют расстояние посадки деревьев от границы соседнего участка. В других странах такое расстояние значительно варьируется, иногда в зависимости даже от региона. Это связано с различными климатическими условиями, типами почв, местными законами и обычаями.

Однако в других странах Европы нормы также достаточно строгие. Например, в Германии и Франции есть подробные правила по высоте деревьев и расстояния от границы.