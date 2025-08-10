Квашеная капуста является одним из самых популярных продуктов, который квасят летом для того, чтобы наслаждаться им зимой. Оказалось, что приготовление этого продукта по традиционному рецепту довольно недорогое.

Какова стоимость приготовления квашеной капусты на зиму?

Сумма на приготовление квашеной капусты этим летом получится довольно умеренной, подсчитал 24 Канал.

На 6 литров квашеной капусты (это две банки объемом 3 литра) понадобится до 5 килограммов капусты белокочанной, 2 средние морковки (где-то 300 граммов) и 4,5 столовых ложек соли (90 граммов). По желанию можно добавить еще семена укропа.

Сейчас известно, что цены на продукты для консервации варьируются следующим образом:

Средняя цена килограмма белокочанной капусты ориентировочно 51 гривна, то есть за 5 килограммов выйдет 255 гривен.

На соль средняя цена 37,45 гривны, а согласно рецепту, на нее затраты составят всего 3,37 гривны.

Морковь от 14 до 16 гривен за килограмм – ориентировочно за 2 штуки отдать придется 4,5 гривны.

Итак, чтобы заквасить 6 литров капусты, понадобится ориентировочно 263 гривны.

Обратите внимание! Указанная стоимость закваски является ориентировочной и может отличаться от сезона и конкретных цен в супермаркетах и на рынках.