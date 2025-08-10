Квашена капуста є одним із найпопулярнішим продуктом, який квасять влітку для того, щоб смакувати ним взимку. Виявилося, що приготування цього продукту за традиційним рецептом доволі недороге.

Яка вартість приготування квашеної капусти на зиму?

Сума на приготування квашеної капусти цього літа вийде доволі помірною, підрахував 24 Канал.

На 6 літрів квашеної капусти (це дві банки об'ємом 3 літри) знадобиться до 5 кілограмів капусти білокачанної, 2 середні морквини (десь 300 грамів) та 4,5 столових ложок солі (90 грамів). За бажанням можна додати ще насіння кропу.

Наразі відомо, що ціни на продукти для консервації варіюються таким чином:

Середня ціна кілограма білокачанної капусти орієнтовно 51 гривня, тобто за 5 кілограмів вийде 255 гривень.

На сіль середня ціна 37,45 гривні, а відповідно до рецепта, на неї витрати складуть всього 3,37 гривні.

Морква від 14 до 16 гривень за кілограм – орієнтовно за 2 штуки віддати доведеться 4,5 гривні.

Отже, щоб заквасити 6 літрів капусти, знадобиться орієнтовно 263 гривні.

Зверніть увагу! Зазначена вартість закваски є орієнтовною й може відрізнятися від сезону та конкретних цін у супермаркетах та на ринках.