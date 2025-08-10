Яка вартість приготування квашеної капусти на зиму?

Сума на приготування квашеної капусти цього літа вийде доволі помірною, підрахував 24 Канал.

На 6 літрів квашеної капусти (це дві банки об'ємом 3 літри) знадобиться до 5 кілограмів капусти білокачанної, 2 середні морквини (десь 300 грамів) та 4,5 столових ложок солі (90 грамів). За бажанням можна додати ще насіння кропу.

Наразі відомо, що ціни на продукти для консервації варіюються таким чином:

Середня ціна кілограма білокачанної капусти орієнтовно 51 гривня, тобто за 5 кілограмів вийде 255 гривень.

На сіль середня ціна 37,45 гривні, а відповідно до рецепта, на неї витрати складуть всього 3,37 гривні.

Морква від 14 до 16 гривень за кілограм – орієнтовно за 2 штуки віддати доведеться 4,5 гривні.

Отже, щоб заквасити 6 літрів капусти, знадобиться орієнтовно 263 гривні.

Зверніть увагу! Зазначена вартість закваски є орієнтовною й може відрізнятися від сезону та конкретних цін у супермаркетах та на ринках.