Какова стоимость приготовления квашеной капусты на зиму?

Сумма на приготовление квашеной капусты этим летом получится довольно умеренной, подсчитал 24 Канал.

К теме Сколько стоит закрутить 10 литров консервированных кабачков

На 6 литров квашеной капусты (это две банки объемом 3 литра) понадобится до 5 килограммов капусты белокочанной, 2 средние морковки (где-то 300 граммов) и 4,5 столовых ложек соли (90 граммов). По желанию можно добавить еще семена укропа.

Сейчас известно, что цены на продукты для консервации варьируются следующим образом:

Средняя цена килограмма белокочанной капусты ориентировочно 51 гривна, то есть за 5 килограммов выйдет 255 гривен.

На соль средняя цена 37,45 гривны, а согласно рецепту, на нее затраты составят всего 3,37 гривны.

Морковь от 14 до 16 гривен за килограмм – ориентировочно за 2 штуки отдать придется 4,5 гривны.

Итак, чтобы заквасить 6 литров капусты, понадобится ориентировочно 263 гривны.

Обратите внимание! Указанная стоимость закваски является ориентировочной и может отличаться от сезона и конкретных цен в супермаркетах и на рынках.