Что происходит с ценами на плодоовощном рынке?

В Украине на фоне повышения спроса накануне новогодних праздников подорожали помидоры (с 50 – 100 до 70 – 100 гривен за килограмм), сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. В то же время, цены на огурцы снизились (с 90 – 160 до 90 – 120 гривен за килограмм), что не очень типично для декабря.

Читайте также Белокочанная капуста подешевела почти на 80% за год в Украине

После незначительной коррекции неделей ранее, снова начала дешеветь белокочанная капуста (с 8 – 10 до 6 – 10 гривен за килограмм), также снизились цены на пекинскую (с 22 – 25 до 16 – 20 гривен за килограмм) и цветную(с 25 – 38 до 25 – 35 гривен за килограмм).

Виведіть свій агробізнес на новий рівень! Open Agri Club – платформа, яка допомагає малим фермерам та агропідприємствам розвиватися, впроваджувати нові рішення і зростати. Фінансування під посівну, аналіз грунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Будуйте майбутнє українського агросектору разом з Open Agri Club.

В то же время стоимость килограмма брокколи брокколи повысилась (с 50 – 60 до 70 – 90 гривен за килограмм). Подорожали редис (с 20 – 40 до 25 – 40 гривен за килограмм) и зеленый лук (с 95 – 105 до 100 – 120 гривен за килограмм).

Как изменились цены во фруктовом сегменте?

Фруктовый сегмент отметился подорожанием лимонов (с 85 – 95 до 90 – 100 гривен за килограмм) и мандаринов (с 55 – 85 до 65 – 95 гривен за килограмм). В то же время цены на апельсин, на фоне роста предложения, начали снижаться (с 65 – 125 до 65 125 до 65 – 135 гривен за килограмм).

Дороже, чем на предыдущей неделе, продавались хурма (с 60 – 75 до 80 – 90 гривен за килограмм) и гранат (с 100 – 120 до 115 – 140 гривен за килограмм). Диапазон цен на киви расширился (с 95 – 286 до 85 – 335 гривен за килограмм), а на банан сузился (с 52 – 70 до 58 – 65 гривен за килограмм).

Импортные турецкие помидоры начали дорожать в Украине: как изменилась цена?