Какую площадь земли могут выделить участнику боевых действий в 2026 году
- Участники боевых действий могут получить земельные участки определенной площади, но из-за военного положения бесплатная передача земли запрещена.
- Законодательство позволяет получение земель для садоводства, крестьянского хозяйства, строительства и дачного строительства в разных размерах.
В Украине участники боевых действий имеют право претендовать на земельный участок определенной площади вне очереди. Однако сейчас действуют ограничения по внеочередной выдаче земли из-за режима военного положения, который продолжается.
Сколько земли выделяют ветерану войны?
Юрист Лариса Величко в комментарии 24 Канала рассказала, что для получения бесплатно в собственность земельного участка из земель государственной или коммунальной собственности УБД должен обратиться с ходатайством в соответствующий орган исполнительной власти. Также можно обратиться в орган местного самоуправления, который передает земельные участки государственной или коммунальной собственности в собственность.
Смотрите также Как приобрести землю с изменением целевого назначения: основные моменты
Законодательство позволяет получение УБД земельных участков в следующих размерах:
- Для садоводства (до 0,12 гектара),
- Для ведения личного крестьянского хозяйства (до 2,0 гектара),
- Для строительства жилого дома (до 0,25 гектара – в селах, 0,15 гектара в поселках, 0,10 гектара в городах),
- Для дачного строительства (до 0,10 гектара).
Лариса Величко указывает, что заинтересованные УБД вместе с ходатайством, в котором указывается целевое назначение земельного участка и его ориентировочные размеры подают в приложениях:
- обязательно необходимо иметь: графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка;
- согласование землепользователя (в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц);
- документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении (в случае предоставления земельного участка для ведения фермерского хозяйства);
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на льготы при получении земельных участков.
Обратите внимание! Орган исполнительной власти или местного самоуправления рассматривает ходатайство в течение 30 дней, после чего принимает решение о предоставлении разрешения или мотивированный отказ. При отсутствии ответа в течение установленного срока заявитель имеет право обратиться в суд.
Какие ограничения накладывает режим военного положения?
Лариса Величко обращает внимание на то, что сейчас внесены изменения в пункты 5 и 27 раздела X Земельного кодекса Украины, согласно которым во время действия военного положения запрещена бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную.
Это регламентируется Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения и совершенствования законодательства по охране земель", который вступил в силу 19 ноября 2022 года. Те же ограничения касаются и украинских военных, которые имеют статус участника боевых действий.
Наложен запрет на бесплатную передачу земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи и, собственно, разработки такой документации.
Положения настоящего подпункта не распространяются на бесплатную передачу земельных участков в частную собственность:
- владельцам расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений), а также на бесплатную передачу в частную собственность
- гражданам Украины земельных участков, переданных в пользование до вступления в силу настоящего Кодекса (то есть до 1 января 2002 года).
Земля без документов: пошаговая инструкция, как восстановить бумаги?
Для восстановления утраченных документов на земельный участок необходимо обратиться в полицию, подать объявление в прессе и получить дубликат в соответствующих органах.
В случае отсутствия документов в архивах, следует обращаться в суд для признания права собственности или установления факта владения имуществом.